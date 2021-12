Ce salariu va avea Cristina Neagu în următorii doi ani la CSM București. Handbalista se umple de bani

Ce salariu va avea Cristina Neagu în următorii doi ani la CSM București. Declarată cea mai bună handbalistă a lumii de 4 ori, jucătoarea de 33 de ani a semnat, miercuri, un nou contract cu echipa Primăriei Capitalei. Cristina Neagu joacă la gruparea „Tigroaicelor” din 2017 și va rămâne în Liga Florilor în pentru următoarele două sezoane, pe un salariu mărit.

Ce salariu va avea Cristina Neagu în următorii doi ani la CSM București. Cea mai bună handbalistă a lumii în 4 rânduri, jucătoarea de 33 de ani va continua pentru încă sezoane la echipa „Tigroaicelor”. Ea a semnat, miercuri, pentru încă două sezoane.

Cristina Neagu a decis, în acest an, să se retragă temporar din echipa națională. Ea a făcut anunțul încă din primăvară, după obținerea calificării la competiția ce a avut loc în Spania, la începutul acestei luni.

„Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi. De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice.

Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine. Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar. Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile”, a declarat Cristina Neagu, în aprilie.