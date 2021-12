România, după un deceniu, fără Cristina Neagu la Mondiale. Care e programul tricolorelor

România, după un deceniu, fără Cristina Neagu la Mondiale. Ultima oră s-a întâmplat în 2011, din cauza unei acidentări. Acum, chiar liderul tricolorelor a anunțat acest lucru, încă din primăvară, imediat după obținerea calificării la Campionatul Mondial din Spania ce are loc în perioada 2-19 decembrie. La ultima ediție, România a ocupat locul 12.

Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi. De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice.

Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine. Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar. Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile”, a declarat Cristina Neagu, în aprilie.