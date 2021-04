Ce salariu jenant a avut Raluca Turcan în tinerețe. Nu avea bani nici de mâncare

Nimeni nu a știut asta până acum. Ce salariu incredibil de mic avea Raluca Turcan în tinerețe. Deși astăzi este unul dintre cei mai bogați miniștri ai României, vicepremierul a povestit că, pe vremuri, nu avea bani nici de mâncare. Care a fost primul job al Ralucăi Turcan.

În prezent este ministrul Muncii și are venituri impresionante, cu ajutorul cărora poate cumpăra absolut orice își dorește. Cu toate acestea, Raluca Turcan nu a avut dintotdeauna aceste posibilități materiale substanțiale. Celebra deputată i-a povestit jurnalistei Gina Vacariu, la Antena 3, despre primul ei salariu. Politiciana câștiga un salariu jenant, care nu-i permitea să trăiască la un nivel mediu.

Mai mult de atât, ministrul Muncii a mărturisit că a lucrat, într-o perioadă, în sectorul privat după ce a absolvit cursurile Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Raluca Turcan ține minte că era ajutată de părinții săi cu resurse financiare.

Am intrat ca și consilier de relații publice, pentru că m-am specializat pe relații publice, și aveam un salariu atât de mic încât abia așteptam să-mi mai trimită ai mei niște bănuți de acasă și țin minte și acum că mergeam la Gară, pentru că îmi trimiteau coletul prin tren, și primeam și mâncare, dar și niște bănuți puși undeva într-un buzunăraș de către părinți.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mă face să mă gândesc la începuturile mele profesionale. Am absolvit ASE-ul, Facultatea de Relații Economice Internaționale cu dorința de a intra în mediul de business și primul meu job a fost în sectorul privat.

Desigur, zilele acelea grele au trecut, iar, în prezent, Raluca Turcan este unul dintre cei mai bogați miniștri ai României din Guvernul Cîțu. Vicepremierul se poate lăuda cu trei terenuri, bijuterii în valoare de 12.000 de euro și jumătate de milion de euro în conturi. Se știe că iubește lucrurile scumpe și de calitate, dovada fiind hainele și accesoriile pe care le achiziționează de la cele mai cunoscute și sonore branduri ale lumii.

Deci, da, am lucrat și în mediul privat, am avut și salariu foarte mic, dar după aceea dacă am văzut că mediul privat e un mediu propice în care poți să obții venituri mai mari. Ulterior, viața m-a condus în sectorul public, însă dacă ar fi să o iau de la capăt, să știți că aș începe tot cu mediul privat.”, a declarat Raluca Turcan, în exclusivitate, la Antena 3.