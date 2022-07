S-a aflat ce salariu colosal are Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În timp ce mii de șoferi din România plătesc polițe RCA mai scumpe, ca urmare a falimentului City Insurance, cea mai mare companie de asigurări din România, conducerea ASF și-a majorat substanțial veniturile.

Nicu Marcu are un salariu uriaș. Ce alte venituri mai are șeful ASF

Nicu Marcu, președintele ASF, a încasat din această funcție un salariu de 748.324 lei în anul 2021, în creștere față de 391.563 cât încasase în anul 2020, potrivit declarației de avere. La salariu se adaugă și activele financiare din contul curent de 190.000 lei. De asemenea, anul trecut, Nicu Marcu a mai încasat bani și din alte surse: CCR (indemnizație) – 148.084 lei/an, ASE (salariu) – 131.042 lei/an, Universitatea din Craiova (drept salarial restant) – 7.180 lei/an.

Nicu Marcu, de asemenea, deține două terenuri agricole, ambele în județul Dolj, din 2004, cu o suprafață de 1.000 mp, respectiv din 2005 cu o suprafață de 13.000 mp.

Șeful ASF are un Audi de 67000 de euro

Potrivit declarației de avere, președintele ASF are o mașină Audi din 2017, în valoare de 67.553 euro, în contract de leasing. Acesta nu deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, bunuri mobile a căror valoare depășesc 3.000 euro și bunuri imobile înstrăinate în ultimele înstrăinate în ultimul an. De asemenea, Nicu Marcu a vândut un imobil în valoare de 50.000 euro.

Ce salarii au cei de la conducerea ASF

-Elena Doina Dascălu, prim-vicepreședinte ASF, a declarat un salariu de 713.489 lei în 2022, în creștere față de acum doi ani (709.934 lei)

-Gabriel Grădinescu, vicepreședinte, a declarat un salariu de 665.260 lei în 2022, ușor în creșterefață de 2021 – 662.654 lei

-Cristian Roșu, vicepreședinte, a declarat un salariu de 658.079 lei în 2020, față de 651.602 lei în 2021

-Stefan Daniel Armeanu, vicepreședinte, a declarat un salariu de 656.775 lei în 2022, față de 2021 – 653.222 lei

-Membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țara, Aura Gabriela Socol, Ovidiu Răzvan Wlassopol, au încasat 368.046 lei, 364.446 lei, respectiv 368.238 lei.

Firmele de asigurări, cotizație mai mare la FGA

Pe de altă parte, ASF a propus, la mijlocul lunii ianuarie, în contextul situaţiei generate de falimentul City Insurance, ca firmele de asigurări să cotizeze mai mult la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), cel care plătește în cazul în care un asigurător intră în faliment.

Astfel, ASF a propus să se majoreze cu 1,5 puncte procentuale (de la 1% la 2,5% din volumul de prime brute subscrise pe partea de asigurări generale) cota de contribuţie la Fond a firmelor de asigurări generale, fapt care a dus la noi creşteri de preţuri RCA către asiguraţi.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări (asiguraţi, beneficiari, persoane păgubite) de consecinţele insolvenţei unei firme de asigurări.