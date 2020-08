Ce salariu are Mihai Morar pentru emisiunea de la Antena Stars și matinalul de la Radio ZU.

Pe numele întreg, Mihai Ionuț Morar, s-a născut pe 14 octombrie 1981 la Baia Mare, în România. Este un prezentator de televiziune și de radio, redactor și DJ român.

Emisiunea Răi da buni de pe postul Antena Stars, este prezentată de către Mihai Morar, dar și matinalul de la Radio ZU, prezentat alături de Daniel Buzdugan.

Pe lângă aceste venituri din televiziune, prezentatorul mai deține și o cafenea cunoscută în Capitală, veniturile sale permițându-i să își achiziționeze câte o mașină în fiecare lună.

Prezentatorul TV, câștigă o sumă colosală. Eva.ro, vehicula în 2018, că pentru matinalul de la Radio ZU și pentru emisiunea de la Antena Stars, Morar ar încasa 6.000 de euro.

Este unul dintre cele mai cunoscute persoane din showbiz-ul românesc și unul dintre cei mai bine plătiți prezentatori din România.

Cu toate că suma câștigată îi poate permite achiziționarea unei mașini în fiecare lună, Mihai și-a deschis o afacere alături de soția sa.

Cea mai bună cafea, dar și cele mai bune ceaiuri sunt preparate de către soția acestuia, Gabriela Morar. Cei doi sunt îndrăgostiți de aroma cafelei, așadar, ei au deschis una dintre cele mai tari cafenele din București. Gabriela este zi de zi acolo, fiind o gazdă bună pentru sutele de oameni care le trec pragul zilnic.

Mihai și Gabriela au lucrat împreună la Radio 21, fiecare având relația lui, însă fiind foarte buni prieteni. Cei doi au rămas singuri în aceeași perioadă, astfel au început să aibă o relație. La vremea respectivă, Mihai Morar declara că el nu se însoară până la 35 de ani. După doar 2 luni de relație cu frumoasa Gabriela, a cerut-o în căsătorie.

Au spus Da în fața stării civile după doar șase luni de relație. După doi au au devenit părinții gemenelor Mara și Cezara. Al treilea copil a venit pe lume după câtea luni, fiind reprezentat de micuța Roua.

„Fusese ziua mea, am mers la munte cu prietenii. Ne-am întors duminică seara în Bucureşti, eu urma să merg la radio. Eu nu aveam permis pe vremea aia. A venit ea, m-a lăsat cu maşina în faţa blocului, iar eu m-am dus în garsonieră. Ea a zis că pleacă acasă, la părinţii ei. Am urcat în garsonieră şi m-am simţit foarte singur «Şi totuşi, am petrecut un weekend împreună şi ea pleacă acasă. Dar de ce?» Am sunat-o apoi şi i-am vorbit pe un ton mai aspru, de parcă ea ar fi fost vinovată. I-am zis «Bine că ai venit cu mine la munte şi ai stat tot weekendul şi acum ai plecat acasă. De ce? Nu era normal să rămâi?» Şi ea în seara aia şi-a luat de acasă câteva lucruri de schimb şi a venit şi a dormit la mine şi de atunci ne-am mutat împreună. Şi ăsta a fost momentul„, şi-a amintit Morar.