Adevăratul motiv pentru care Mihai Morar a dispărut de la TV.. Abia acum s-a aflat

Unul dintre cei mai îndrăgiți moderatori de radio, cu multe ore de matinal, Mihai Morar realiza și emisinea ”Răi da buni” la Antena Stars. Asta până de curând. De ceva vreme a dispărut din grila de programe a postului amintit și fanii au început să vehiculeze ideea că s-ar fi infectat cu noul coronavirus.

Mihai Morar a dezvăluit de ce a dispărut de la TV

DUpă o foarte lungă perioadă ca și moderator al emisiunii ”Răi da buni”, difuzată la Antena Stars, celebrul Mihai Morar din aprilie a dispărut de micul ecran, satfel dând drumu imaginației bogate a fanilor săi, aceștia vehiculând ideea că ar fi posibil să se fi infectat cu noul COVID-19. Toate speculațiile au fost dărâmate în această dimineață, la Radio Zu, unde Mihai, alături de Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, prezintă matinalul Zu. Mihai a declarat în această dimineață că „din aprilie nu mai am contract cu vreo televiziune din România!”.

Abia acum s-a aflat adevărul despre dispariția de pe micul ecran

Vestea a venit în această dimineață, moderatorul explicând că nu mai are nicun contract și nici nu se gândește în a semna unul nou, având în vedere că lucrurile merg foarte bine, atât la Radio Zu, cât și pe partea de antreprenoriat, Mihai deschizându-și o a doua cafenea Emozia, iar contractele de publicitate par a se înmulți, dacă ne uităm pe contul lui de Instagram. Mihai Morar are o familie mare și frumoasă și, evident, cheltuieli pe măsură. Este căsătorit cu Gabriela Morar și au trei fet, Mara, Cezara și Roua, iar acum poate spune că are mai mult timp de petrecut alături de ele.