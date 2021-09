Cântăreața care și-a privit soțul cum moare în timp ce cânta la o nuntă. Detalii sfâșietoare despre drama ei. Cătălin Măruța nu a știut ce să mai spună

Drama Biancăi Sârbu, actriță la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” l-a impresionat profund pe Cătălin Măruță. Artista a cărei viață poate deveni oricând scenariu de film și-a spus pus povestea în emisiunea ”La Măruță”.

Bianca Sârbu a povestit cum soțul și tatăl celor doi copii ai săi a murit, subit, în timp ce cântau la o nuntă.

”Eram la o nuntă, te duci la o nuntă, trebuie sa dai ce e mai bun, iar într-o secundă s-a schimbat viața radical. Eram căsătoriți, cântam la o nuntă, soțul meu era la clape, s-a prăbusit în văzul tuturor. S-a prăbușit pe orgă. S-a oprit pentru câteva minute totul. Am zis că poate e de la căldură.

Am chemat salvarea, eu am rămas la nuntă pentru ca așa mi se părea firesc pentru cei care erau acolo, cineva de la spital m-a sunat și mi-a zis că o sa fie bine, apoi spre dimineață nimeni nu mi mai zicea nimic. M-am dus la spital, la camera de gardă și am întrebat de soțul meu, iar doamna aceea s-a uitat la mine și mi-a zis. ”Doamna Sarbu, domnul Sârbu era mort din ambulanță”.

Ultimele vorbe între noi au fost: ”hai, mă, ca si noi ne iubim atat de mult”, mi-a zis el, când eu i-am zis despre mirii pentru care cântam că se vede că se iubesc mult. A facut infarct, ruptură de aortă. Era hipertensiv, nu se căuta foarte mult, era mai zeflemist, în ultima perioadă era mai obosit, dar am zis că e din cauza stresului, eu am fost a șaptea nevasta.

Am doi copii cu el. Un an, doi de zile am fost dărâmată, dar mulțumesc lui Dumnezeu, aveam o meserie și am zis să merg mai departe pentru copii. La 35 de ani nu am vrut să rămân singură. Și nu am rămas.”, a povestit Bianca Sârbu, iar Cătălin Măruță a rămas înmărmurit.