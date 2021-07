Ce salariu ar fi avut Florin Călinescu la PRO TV. Zvonurile nu încetează să circule, după anunțul demisiei

Florin Călinescu și-a anunțat demisia de la Românii au Talent, iar vestea a venit ca un șoc în rândul românilor. Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie din partea marnoelui actor. Ce salariu ar fi avut artistul la PRO TV. Acum s-ar fi aflat adevărul.

Florin Călinescu și-a dat demisia de la PRO TV. Aceasta este fraza care stă pe buzele tuturor românilor de mai bine de 12 ore. Anunțul a fost făcut chiar de către marele actor, pe pagina lui oficială de Facebook, acolo unde a explicat că renunță la colaborarea cu trustul PRO:

Postul de televiziune PRO TV ar pierde, odată cu plecarea lui Florin Călinescu, capital de imagine și audiențe, având în vedere faptul că celebrul actor reușea să atragă publicul tânăr prin sarcasmul, carisma și dialogurile spumoase pe care le avea cu ceilalți colegi ai săi de la masa juriului.

Conform celor de la Capital, Florin Călinescu ar fi fost nemulțumit de noul management al trustului, cărora le-ar fi exprimat nemulțumirile sale privind calitatea și lipsa de identitate a postului TV:

Ani la rândul, salariile vedetelor PRO TV au reprezentat un subiect tabu. Potrivit sursei citate anterior, Florin Călinescu ar fi primit în jur de 50.000 de euro pe sezon la Românii au talent.

„Probabil că eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi (Andi Moisescu – n red.) sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat”, declarat marele actor Florin Călinescu, acum ceva timp.