Ce salarii oferă Grig Chiroiu angajaţilor de la pensiunea sa: „Eu ţin cont de ce spun turiştii” (exclusiv)

Ce salarii oferă Grig Chiroiu angajaților de la pensiunea sa. Actorul care interpretează personajul principal din serialul de televiziune „Secretele președintelui”, de la Prim TV, va marca 15 ani de când și-a deschis propria pensiune în Olănești, denumită „Noel” (n.red. Crăciun, în limba franceză), la data de 07.07. 2007.

Data nu este una întâmplătoare, iar asta pentru că cifra i-a purtat mereu noroc, fiind ziua de naștere, dar și cea aleasă pentru căsătorie. Grig Chiroiu a devenit că are un bun simț de antreprenor și și-a propus să aibă o relație cu totul aparte cu majoritatea turiștilor, care i-au trecut pragul pensiunii.

„Ce mi-am propus atunci, în primele zile de după deschiderea afacerii, am pus în practică permanent. Să stabilim o relație specială cu clienții noștri.

Iar aprecierile clienților noștri se reflectă și în salarizarea principalilor mei colaboratori. Eu țin cont de cei spun turiștii, iar asta m-a făcut să le ofer un salariu mulțumitor celor cu care colaborez de mult timp, de la 2.500 de lei în sus”, a afirmat Grig Chiroiu pentru impact.ro.

Acesta a adăugat că valoarea bacșișului oferit în perimetrul pensiunii sale e net superior stațiunii, datorită serviciilor oferite. Actorul susține că nu e deloc ușor să reușești să-ți păstrezi afacerea deschisă într-un domeniu în care nu mai găsești personal calificat.

„În breasla asta, nu începe totul cu turiștii, ca să spun așa. Ci cu personalul. Nu mai găsești oameni calificați, dornici să lucreze. La noi în zonă am avut șansă cu câțiva localnici cu care am stabilit o anume relație, foarte bună, încă de pe vremea în care aceștia și-au făcut practica la noi, cu ani în urmă. Altfel, nu știu cum am fi supraviețuit.

Există și câțiva colaboratori, dar în cazul lor contează foarte mult numărul de turiști care se anunță. Pentru vara aceasta aș spune că stăm bine, având ceva rezervări. Una peste alta, cred că se simte parcă un nou început și că lumea a prins iar gustul vacanțelor și al concediilor. Nu e chiar ca acum patru, cinci ani, dar pare că lucrurile se mișcă în direcția cea bună!”, a mai precizat vedeta celor de la Prima TV.