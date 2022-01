Actorul care a ajuns reporter la Survivor România 2022. A făcut parte din echipa ‘Trăsniților’

Un fost actor din serialul Trăsniții de la Prima Tv a ajuns reporter la Survivor România. Inițial, el își dorea să participe în calitate de concurent la competiția din Republica Dominicană, doar că, uneori, planurile de acasă nu se potrivesc întotdeauna cu cele din târg. A ajuns, așadar, să fie reporter la cea mai urmărită emisiune în momentul de față.

Andrei Onofrei este fost actor în serialul Trăsniții. El a apărut la preselecții pentru că își dorea să facă parte din eperiența Survivor.

„M-am înscris ca și concurent, am fost la casting și am ajuns reporter. Cam așa a fost. Este super mișto experiență pentru că practic trăiești cu ei zi de zi. Acum momentan este ok, nu e așa cald, însă mai spre vară va fi mai nasol din câte am auzit”, a spus tânărul pentru click.ro.