Ce salarii au, de fapt, angajații de la reprezentanțele Under Armour în România

Under Armour este o companie americană de echipamente sportive care produce încălțăminte, îmbrăcăminte sport și casual. Sediul global al Under Armour este situat în Baltimore, Maryland. Compania are reprezentanțe și la noi în țară. Iată ce salarii au angajații de la reprezentanțele din România.

Under Armour are sedii suplimentare în Amsterdam (sediul european), Austin, Guangzhou, Hong Kong, Houston, Jakarta, Londra, Mexico City, München, New York City, Panama City (sediul internațional) , Paris, Pittsburgh, Portland, San Francisco, São Paulo, Santiago, Seoul, Shanghai (sediul central din China) și Toronto.

Compania Under Armour a fost fondată pe data de 25 septembrie 1996 de către Kevin Plank, un fost căpitan al echipelor speciale de fotbal de la Universitatea din Maryland, în vârstă de 24 de ani.

Under Armour – produse fabricate

Produsele fabricate de Under Armour includ: pantofi sport, tricouri, jachete, hanorace, pantaloni, jambiere, pantaloni scurți, bustiere, genți sport, măști de față și accesorii, cum ar fi: genți, mănuși, șepci și echipament de protecție.

Under Armour produce, de asemenea, uniforme de fotbal american, baschet și fotbal, printre alte sporturi.

Under Armour – salarii angajați

Salariile angajaților de la reprezentanțele Under Armour din România variază în funcție de postul ocupat, dar și de vechimea angajaților. Iată ce salarii au angajații de la reprezentanțele Under Armour din România, potrivit site-ului undelucrăm.ro.

Salarii angajați Under Armour România – Contabil

În anul 2020, un angajat la Under Armour din România, la o reprezentanță din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 5 ani pe funcția de Contabil încasa un salariu net lunar de 3.500 de lei.