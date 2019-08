Ce salarii au angajații de la STB. Câți șoferi de autobuz și vatmani sunt în Capitală

Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au făcut precizări cu privire la numărul de angajați și la salariile pe care aceștia le primesc. Precizările vin după ce consilierul general din partea PNL Ciprian Cucu a publicat o serie de informații despre care cei de la STB susțin că sunt false.

STB are 11.700 de angajați. Salariul mediu tarifar este de 3.450 de lei

„Numărul de 11.700 angajați utilizat în comentariul său manipulator de un reprezentant PNL este numărul maxim de posturi, conform organigramei publicate pe site-ul STB SA. Tot pe site se găsesc și numele celor 11 directori (patru directori generali adjuncți și șapte directori de resort) și ai celor care conduc cele trei divizii ale STB SA”, anunță STB într-un comunicat.

Reprezentanții societății precizează că au fost achiziționate 400 de autobuze noi și au fost scoase din imobilizare și au fost modernizate troleibuze și tramvaie, astfel că a fost nevoie de angajări. Astfel a crescut numărul de angajați.

„900 de vatmani asigură circulația a 260 de tramvaie din parcul activ, 560 de șoferi de troleibuz asigură ieșirea în traseu a celor 171 de troleibuze din parcul activ, iar 3.200 de șoferi de autobuz asigură utilizarea a 1.100 de autobuze din parcul activ de vară”, precizează sursa citată. La numărul acestor angajați se adaugă personalul TESA, care reprezintă 10% din totalul angajaților.

Din personalul TESA fac parte mecanici, electricieni și alte funcții necesare pentru verificările și reviziile care se fac zilnic și periodic, iar la aceștia se adaugă casieri și lucrători specialiști pe diverse domenii, de la mecanică, la Tehnologia Informației. În ceea ce privește remunerația, STB informează că salariul mediu tarifar este de 3.450 de lei, la care se adaugă bonuri de masă.

Precizările vin după ce consilierul general PNL Ciprian Cucu a postat pe Facebook următorul mesaj: „Știați că? Un rol determinant în STB îl are sindicatul „reprezentativ” care, de la egal la egal și mână în mână cu primarul, decide cine se angajează și cine este promovat și pe ce post anume, după ce se asigură că viitorii angajați/promovați for fi parte acelui sindicat? Ocupația de economistă/economist este cam la paritate cu cea de șofer la STB? Fiecare departament și birouaș are parte de unul sau mai mulți economiști chit că are sau nu are nevoie? Nu se angajează specialiști, se angajează pile, în special pe posturile TESA, la mare căutare la STB pentru că sunt salarii mai mari? Raportul de soferi&vatmani / alți angajați este de 1/3? • Șpaga pe care trebuie să o dea un șofer ca să se angajeze (revelată de o investigație penală mai veche) este de cca. 2.000 de euro?”