Ce să pui la final în bulion ca să-i dai savoare. Așa are gust toată iarna

S-a dat startul pregătirilor, iar de pe listele gospodinelor nu are cum să lipsească acest preparat tradițional pe bază de roșii, ingredient prezent în multe dintre rețetele preferate ale românilor. Află, din rândurile de mai jos, ce să pui la final în bulion ca să-i dai savoare.

An de an, primele zile ale lunii septembrie dau startul sezonului pregătirilor pentru lunile de iarnă. Gospodinele din toate colțurile țării se ocupă de listele de cumpărături, se asigură că au toate ingredientele necesare și încep să prepare produsele tradiționale ce vor sta pe rafturile din camară în sezonul rece. Se pun murături, se fac gemuri, dulcețuri, diferite feluri de zacuscă, bulion, iar lista poate continua.

Fără doar și poate, bulionul nu poate lipsi din listă, fiind ingredient prezent în multe dintre rețetele preferate ale românilor. Secretul pentru un rezultat final aromat este un anumit ingredient. Află, din rândurile de mai jos, ce să adaugi ca să îi dai savoare.

Bulionul este sănătos, ieftin, aromat, o alternativă perfectă pentru produsele din comerț.

Pentru a-l prepara, se începe cu spălarea roșiilor. Acestea se taie apoi felii subțiri și se pun la fiert într-un vas suficient de mare. Compoziția se amestecă din când în când, folosind o lingură de lemn, astfel încât să nu se prindă de fundul oalei.

După 30 sau 40 de minute, când roșiile sunt fierte complet, se dau prin mașina de stors. Sucul ce se obține în urma acestui proces se pune din nou pe foc. Se lasă la fiert până când se mai îngroașă.

Acum urmează trucul la care apelează mereu gospodinele iscusite. Ce să pui la final în bulion ca să-i dai savoare? Hrean!

Înainte de a lua bulionul de pe foc, se pune în vas o bucată de hrean curățat și se mai lasă la fiert în jur de o jumătate de oră, până lichidul scade cu aproximativ două degete și ajunge la consistența dorită.

„Bulionul rezultat il bagam in sticle, inchidem bine sticlele cu dopul, prin insurubare si punem sticlele intr-o cutie captusita cu paturi. Acoperim si deasupra cu patura si lasam sticlele in acest pat cald pana se racesc ( 24-48 de ore). Sticlele cu bulion de casa trebuie sa se racoreasca incet. Apoi se pun in camara, iar când veti gusta bulionul, veti simti gustul placut al rosiei proaspete de gradina”, explică cei de la Gătesc.ro.