Ce să nu mai faci pentru împiedicarea atrofierii creierului. Sfaturile prețioase ale doctorului Vlad Ciurea

Ce să nu mai faci pentru împiedicarea atrofierii creierului. Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea a atras atenția că, asemenea, oricărui alt mușchi, și creierul se poate atrofia, dacă nu este pus la treabă. Iată ce trebuie făcut pentru ca creierul să funcționeze în permanență și ce trebuie să eviți neapărat.

În era tehnologiei se poate avea acces la orice informație cu ușurință, însă acest lucru nu este neapărat bine pentru sănătatea mintală. Profesorul Vlad Ciurea a atras atenția că, la fel ca oricare mușchi, și creierul se poate atrofia, dacă nu este pus la treabă. Medicul a spus cum anume se poate evita acest lucru.

„Acest organ care este creierul trebuie să funcționeze. Și funcționează la persoanele cele mai inteligente cu 30 la sută.

Cealaltă parte se odihnește ca să preia din activitate, este și normal. Dar noi dacă nu folosim creierul, îl limităm, apăsăm pe un buton și vedem drumul, vedem info despre un travel într-un loc exotic în loc să citim cartea despre Costa Rica…

Ca să gândești un anumit lucru trebuie să aprindă niște luminițe, să se adune și să dea un rezultat, doar că noi am uitat să mai gândim, dacă nu gândim, nu memorăm, dacă nu memorăm, am uitat să scriem, am uitat să vorbim, uitați-vă, am uitat să parlamentăm.

Acest organ, ca orice fel de organ, dacă nu faci sport, nu alergi un pic, dacă nu faci gimnastică, mușchii se atrofiază. Vă închipuiți că și creierul se artofiază? Ceea ce este foarte grav”, a atras atenţia prof. dr. Vlad Ciurea, medic neurochirurg, la Trinitas TV.

„Nu trebuie să fim dependenți de domnul ăsta pe care toată lumea îl… Parcă ar fi Dumnezeu, și pe care-l cheamă Google, n-asculți Google, nu este bine. Trebuie să contribuim și noi cerebral, altfel uităm să folosim scrisul, uităm să formulăm fraza și ne trezim că nu mai știm să explicăm coerent ceva celorlalți din jur”, a explicat renumitul neurochirurg.