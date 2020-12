Ce s-a putut întâmpla cu jandarmul care a cântat la pian în vârful muntelui de ziua națională

Jandarmeria Română a marcat 1 Decembrie, Ziua Națională a României, printr-un videoclip foarte emoționant filmat la înălțime. George Tacale, un jandarm în vârstă de 33 de ani a fost protagonistul.

George Tacale a reușit să își mobilizeze prietenii și să filmeze videoclipul în care a cântat la pian imnul național la o altitudine de 1.700 de metri altitudine, pe Vârful lui Roman, din Munții Căpățânii, în județul Vâlcea.

Jandarmul care a impresionat prin interpretarea imnului național la pian, a dezvăluit că mai mult asculta acest gen de muzică, decât cânta la pian și că a avut nevoie de o săptămână pentru a învăța să cânte la clape ”Deșteaptă-te române!”.

”Am făcut cursuri în școala generală, dar de atunci nu am mai cântat. Sunt pasionat de fotografie, iar când editez imaginile îmi place să ascult muzică de pian. Anul acest mi-am cumpărat o pianină. Când eram mic nu am avut, îmi desenam clapele pe foi de desen ca să exersez.

Din nefericire, acum George Tacale își savurează momentul în izolare, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus.

”La câteva zile după filmări mi-am pierdut gustul și mirosul. Am făcut testul și mi-a ieșit pozitiv. La fel și soția. Nu știu cum m-am îmbolnăvit, pentru că am purtat tot timpul mască și am respectat regulile sanitare. Suntem bine, mai trebuie să stăm în izolare până duminică.

Am simțit că mă ia răceala după ce am transpirat cărând pianul pe munte. Atunci cred că m-am îmbolnăvit. Probabil că avem virusul și s-a declanșat. M-a durut puțin capul, dar o altfel de durere decât cea cu care suntem obișnuiți. Ceva înțepător, deranjant”, a explicat jandarmul pentru Libertatea.