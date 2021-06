Costin Mărculescu se stingea pe data de 8 iunie 2020 după ce făcea infarct în propria casă. Timpul a trecut fulgerător și familia i-a organizat parastasul de 1 an, însă ce s-a întâmplat acolo a îndurerat foarte mulți oameni. Printre ei se numără și Mara Bănică, prietena de suflet a actorului, ce a fost dezamăgită de întâmplările neplăcute.

Costin Mărculescu a murit la 50 de ani în propria casă, lăsând familia să se lupte cu o durere greu de descris. Cunoscut ca și sufletul petrecerilor din showbiz, acesta se bucura de foarte mulți prieteni pe când era în viață. Acum, la un an de la decesul său, la parastas nu s-au prezentat toți cei ce au petrecut cu el în trecut.

Sora actorului, Minerva, a organizat evenimentul trist la care au participat doar 10-12 persoane. De asemenea, Mara Bănică, amica lui Costin Mărculescu, a încercat să invite mai mulți oameni la parastasul de un an. Din păcate, vedeta a rămas dezamăgită după ce foarte mulți nu au răspuns la telefon.

„A fost numai familia, 10-12 persoane. M-a rugat sora lui să anunț niște persooane publice să vină, dar nu au venit. Unii nu au răspuns nici la telefon. Unii chiar nu au putut să vină. Mitoșeru era la eveniment în afara Bucureștiului. Serghei Mizil era în Grecia.

L-am anunțat și pe Pepe, care m-a întrebat dacă avem nevoie de ceva să-i spunem. Acum nu l-am văzut la biserică, dar Pepe se duce des la mormânt, la Costin, pentru că nepotul lui, Franco, este înmormântat în același cimitir. Înmormântarea, practic, eu și cu Pepe i-am făcut-o lui Costin.

Acum, la parastas, l-am îmbrăcat pe Larry Freddy (n.r. actorul Răzvan Ghiță), i-am luat costum, apoi am mers la un restaurant. La înmormântare nu s-a făcut pomană la restaurant că era pandemie, dar am dat 125 de pachete. I-am scos și un album lui Mărculescu despre cariera lui, la 40 de zile. Taică-su era terminat săracul, la parastas, are 80 de ani. A fost trist!.”, a spus Mara Bănică pentru Click!.