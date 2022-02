Ce s-a întâmplat între Ana Morodan și Adrian Teleșpan, după Asia Express. Motivul pentru care cei doi nu-și mai vorbesc

Anamaria Morodan și Adrian Teleșpan au concurat împreună la Asia Express. Cei doi erau sarea și piperul competiției, însă se pare că odată ajunși în România, ei au încetat să țină legătura și să își mai vorbească. Fostul concurent de la show-ul Asia Express a spus adevărul despre relația lui cu contesa digitală.

Morodan și Teleșpan au fost deliciul publicului la Asai Express. Cei doi au decis să nu își mai vorbească după terminarea emisiunii. De altfel, Teleșpan a fost cel care a recunoscut că nu mai ține legătura cu vedeta și a dat și explicații despre motivul din cauza căruia au încetat legătura.

El a fost invitat în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, unde a vorbit depsre viața lui, dar și despre subiectul Ana Morodan.

Întrebat de ce nu mai ține legătura cu ea, Teleșpan a explicat că au început să vadă viața diferit și drumurile lor nu se mai intersectează. De altfel, el a spus că dacă se mai întâlnesc, cu siguranță vor vorbi.

Cei doi au participat împreună la Asia Express, acolo unde au fost printre cele mai simpatizate echipe de către public. După ce au fost eliminați, ambii au făcut declarații sincere.

„Asia Express a însemnat mai mult o călătorie cu noi înşine decât un premiu. Realmente, este o luptă foarte grea cu propriile limite şi totul este pe bune.

Am învăţat lecţii preţioase pentru noi. Faptul că am venit aici şi că am călătorit cumva în noi, în toate momentele în care eram stresaţi… Am înţeles lucruri pentru noi‘, a mai spus Ana Morodan.

„Asia Express este mult mai mult decât un show tv. Este o experienţă personală.’, a continuat Adrian Teleşpan, care s-a plâns pe toată durata show-ului.