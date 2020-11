Ce s-a întâmplat în Otopeni, imediat după ce fiul lui Dorin Chioțea a fost lovit de o mașină

În urmă cu aproximativ 24 de ore jurnalistul Dorin Chioţea a trecut prin moment de groază. Fiul jurnalistului TVR, în vârstă de 4 ani, a fost implicat într-un accdident, în zona Otopeni. Din păcate micuțul se află într-o stare gravă.

Dorin Chioţea a scris pe Faceboook momentele cumplite de după tragicul accident, spunând că serviciul de ambulanță a venit foarte târziu. Conform acestuia micuțul, de 4 ani, s-ar afla în stare gravă.

După sosirea ambulanței, micuțul a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, unde medicii au făcut toate eforturile necesare pentru a-i salva viața micuțului. Jurnalistul a mai scris pe contul său de Facebook, că medicii au decis că este necesară intervenția chirurgicală. Lucru care de altfel s-a și întâmplat.

Dorin Chioţea povestește momentele dramatice prin care a trecut, alături de băiețelul lovit de mașină, dar și despre ajutorul nesperat pe care l-a primit, în timp util în cadrul spitalului ”Grigore Alexandrescu”.

”Nu voi avea niciodata cuvinte si sentimente sa le multumesc indeajuns. Iar din neant, în acea singurătate teribila, a aparut langa mine venind de nicaieri doctorita Ioana Nicolau, pediatru la Spitalul Grigore Alexandrescu. Nu am vazut-o in viata mea pana azi, dar nu-i voi uita niciodata chipul luminos si calm. Probabil Dumnezeu a trimis-o, pentru ca a oprit cu ajutorul Poliției (care in 3 minute a blocat strazile, o reactie colosala!) masini sa ceara soferilor trusele medicale de prim ajutor. 26 de minute inseamna timpul pentru care un om cu relatii, o persoana publica, cu studii medicale si cu pilele directe si indirecte la care un cetatean obisnuit nici nu viseaza, il poate obtine in nordul capitalei Romaniei pentru fiul sau in aceasta pandemie nenorocita. Sunt mii de orase si de comune unde aceasta infinitate e mult mai vasta.

E dramatic, putea fi tragic, este enorm de lent, dar asta e ce ofera sistemul medical acum. Nu sunt masini, nu sunt medici, CoViD19 ocupa tot timpul si toate energiile. In marasmul asta, dedicarea echipajului condus de dr Florin Mihai a fost totala. Victor Mihai este un baietel puternic. A fost stabilizat de medicii pregatiti la secunda sa il astepte la spital, e la terapie intensiva. Nu ii va fi usor in urmatoarele zile si saptamani. Va rog sa va rugati pentru el. Doamne-ajuta!

”, a scris Chioţea pe contul său de Facebook.