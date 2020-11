Ce își dorește fiica Andreei Marin să facă la numai 13 ani. Vedeta TVR e foarte mândră de alegerea Violetei

Andreea Marin nu dezvăluie des lucruri din intimitatea sa când vine vorba despre singura sa fiică, dar nici când e vorba despre relația pe care o are. Cu toate că e o fire discretă, Zâna a surprins pe toată lumea cu detalii despre adolescența Violetei și dorințele sale de la 13 ani.

Ce dorințe are fiica Andreei Marin la 13 ani?

Andreea Marin e una din cele mai discrete persoane publice de la noi, iar cu toate că se află deja de ani buni în vizorul românilor nu a oferit niciodată prea multe detalii din viața sa. Bruneta a ales să-și țină viața persoanală departe de ochii curioșilor, la fel cum a decis și ca viața Violetei să fie cât mai puțin expusă. Prezentatoare a vorbit pentru tvmania.ro despre evoluția micuței sale care se apropie cu pași repezi spre adolescență. Aceasta nu știe ce traiectorie profesională va urma, dar a mărturisit în mai multe interviuri că a moștenit dorința și talentul artistic de la tatăl ei. Indiferent ce dorește să facă mai departe, Andreea a mărturisit că o va sprijini. Tânăra urmează deja un curs la una din cele mai prestigioase universități din lume, Harvard. „Nu cred, chiar ieri mi-a spus ca s-a înscris la un curs Harvard pe drept și că și-ar dori sa fie avocat, dar e încă tânără, mai are timp sa se răzgândească, cine știe? Mama o sprijină orice ar simți ca o pasionează”, declara aceasta în urmă cu câtea săptămâni.

„Am primit acest video de ziua mea. Este cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc. Sunt atât de mândră de fratele meu, Radu Ştefan Bănică, şi sunt recunoscătoare că am un asemenea frate. Când am văzut această filmare am început să plâng. Apreciază-i pe cei care te iubesc şi preţuieşte-i pentru totdeauna. Eşti cu adevărat norocos când întâlneşti pe cineva ca el, Radu Ştefan Bănică“, a fost mesajul Anei Violeta după ce a auzit momentul special pe care l-au făcut fratele ei mai mare și celebul său tată la Sala Palatului.

„Este cea mai bună prietenă a mea”

Ana Violeta Bănică e rodul iubirii dintre Andreea Marin și Ștfean Bănică Jr. Părinții ei s-au căsătorit în ianuarie 2006, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe singura fiică a cuplului. Din păcate, după 7 ani de mariaj, cuplulu și-a anunațt divorțul. „Este cea mai bună prietenă a mea. Şi deja e mare, are simţul umorului. Violeta îmi seamănă mult, foarte mult. Are doar ochii albaştri faţă de cei căprui ai mei, dar semănăm perfect. Mă uit la ea şi mă văd pe mine Andreea cea mică… Povestim foarte mult, ieşim în parcuri”, mai detaliază Zâna.