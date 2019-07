Ce s-a întâmplat imediat după ce trupa Andre s-a reunit. Mesajul postat de Andreea Antonescu

Trupa Andre s-a reunit după 17 ani. Anunțul a fost făcut de Andreea Antonescu pe contul personal de Instagram, iar fanii au fost în al nouălea cer când au aflat că vedeta va urca din nou pe scenă alături de Andreea Bălan.

Trupa Andre s-a reunit. Postarea Andreei Antonescu a strâns mii de aprecieri

„Dragilor, fără voi nu se putea! Eu și Andreea suntem copleșite de toată această frenezie care s-a creat! Suntem foarte fericite și vă mulțumim pentru asta! Nu uitați: TRUPA ANDRE s-a reunit DATORITĂ VOUĂ! P.S.: Noi sigur nu vom mai dormi noaptea până pe data de 9 iulie, când se lansează #resetlainima @trupaandreoficial #trupaandre#newvideo #comingsoon”, a fost anunțul postat de Andreea Antonescu pe rețeaua de socializare.

Fanii care le-au ascultat în perioada în care au lansat hiturile Lasă-mă, papa, la mare, Noapte de vis și Prima iubire sunt fericiți că cele două artiste vor urca din nou împreună pe scenă și au umplut rețelele de socializare cu mesaje deapreciere.

„Sunt atât de fericita că trupa Andre s-a reunit și că imediat cum v-ați revăzut ați făcut și o piesă pentru noi! Vă mulțumesc și vă iubesc”, a scris o admiratoare.

O altă fană a scris: „Mă bucur că v-ați reunit și sper să aveți multe concerte și să veniți și la Cluj, vă iubesc tare mult.”

Și Andreea Bălan a anunțat revenirea în forță a trupei Andre. Într-un mesaj postat pe Facebook, artista a scris: „Dragii mei, cred că cea mai mare surpriză pe care eu puteam să v-o ofer este reunirea trupei ANDRE! Aveți aici teaser-ul noului nostru single care se va lansa în curând! Ne-am reunit pentru voi, pentru iubirea și susținerea voastră!”



Trupa Andre a lansat 6 albume în perioada 1999 – 2001: La întâlnire, Noapte de vis, Prima iubire, Am să-mi fac de cap, O noapte și-o zi și The best of Andre.