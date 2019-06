Divorț răsunător în showbizz-ul de la noi. Andreea Antonescu se desparte de soțul ei, după 8 ani de căsnicie

Andreea Antonescu divorțează! O prietenă apropiată a dezvăluit faptul că mariajul frumoasei vedete este în paragină. Cu toate că Andreea Antonescu a susținut de fiecare dată faptul că relația cu soțul nu este deloc afectată de distanță, lucrurile stau, de fapt, altfel.

După 8 ani de căsătorie, una dintre prietenele artistei declară că blondina se gândește serios să se separe de tatăl fetiței sale. De asemenea, chiar și cântăreața a spus că există destule alte probleme în relația pe care o are, inclusiv depărtatea. ”Da, și distanța”. ”Nu s-a schimbat statutul, deocamdată nu s-a schimbat nimic. De vreo patru ani se gândește toată lumea. Nimic nu este pe vecie și, la urma umei, nu se garantează nimic. Avem o singură garanție în viața asta și anume moartea. În rest, totul e relativ. Nu pot exclude varianta unui divorț”, a spus Andreea Antonescu, potrivit wowbiz.ro.

Partenerul de viață al Andreei are numeroase afaceri în America, una dintre ele fiind legată de marea pasiune a bărbaților, mașinile. Aceasta revine des în țară cu fetița sa. „În afară de faptul că divorţăm… ceea ce ştim că e fals. În 14 ani nu cred că am avut probleme, dacă are admiratori pot să stea la rând. Am stat 2 luni jumate despărţiţi recent, mi-a fost foarte greu, mi-era foarte dor de ea, trebuie să recunosc”, spunea Traian Spak, în urmă cu câțiva ani.

”Nu mai merge relația. Are nevoie de cineva care să fie prezent, cu adevărat, în viața ei, e dificil să stea tot timpul departe de bărbatul ei, practic să își crească singură fata. Divorțul e inevitabil, deși încă se mai speră la repararea relației. Dar, de ani buni, ei sunt ca și despățiți. Nu că nu s-ar înțelege, dar se văd atât de rar încât practic nu sunt o familie”, a spus una dintre prietenele artistei, conform realitatea.net.