Ce s-a întâmplat după dezvăluirile despre prețul costumelor Biancăi Drăgușanu. Decizia radicală luată acum

„Sunt o femeie puternică, independentă, căreia nu i-a lipsit niciodată nimic”, declara Bianca Drăgușanu în urmă cu câteva luni. Banii îi vin din afacerea cu haine pe care o are de mulți ani, diferite proiecte de televiziune, ședințe foto, dar mai ales din colaborări. De altfel, nici dacă ar cădea cerul blondina nu s-ar opri din a mai promova unele produse sau vestimentații. De această dată, ar trebui să-și pună un semn de întrebare, căci situația în care este implicată îi pătează imaginea de divă.

Bianca Drăgușanu câștigă mulți bani de pe urma activității sale din mediul online, în cauză Instagram. Vedeta are venituri fabuloase numai din postări pentru anumite branduri.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, a povestit vedeta la ”XNX” de la Antena 1.