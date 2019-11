Cu cât se “vinde” Bianca Drăgușanu, pe net, de Black Friday. Chiar ea a făcut anunțul

Black Friday 2019 vine cu numeroase oferte tentante pentru cumpărători. Multe haine, aparatură, costuri puține. În acest context, întrebarea care se ridică este cu cât se ”vinde” Bianca Drăgușanu, pe net. Vedeta a spus totul, la Antena 1.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi se află într-o telenovelă în variantă românească. Certuri, împăcări, agresiuni, de toate pentru toți. După ce zilele trecute au divorțat, la trei luni după ce și-au spus ”da”, au fost surprinși împreună, marți, la un restaurant, și păreau că s-au împăcat. O zi mai târziu, în presă și-a făcut loc un filmuleț în care cei doi erau în plin scandal, în public. Tot în acea seară, cuplul și-a făcut apariția la o gală importantă în România, de unde Bianca avea de ridicat un premiu.

Întrebările au curs, astfel că cei doi au decis să spună tot, la ”Xtra Night Show”, emisiune de noapte difuzată pe Antena 1, a cărui gazdă este Dan Capatos. Printre declarațiile lui Bodi, care nu au clarificat situația, un lucru a fost clar, anume că este deranjat de postările puse de soția sa pe Instagram, făcând din viața lor o carte deschisă.

Cu toate acestea, Bodi să își pună pofta în cui, căci Bianca are o motivație puternică. Postările de pe rețelele sociale îi aduc venituri de 10.000 de euro lunar, pe lângă contractele ferme pe care trebuie să le respecte. De altfel, soțul poate să își pună de două ori pofta în cui, căci în luna noiembrie, când este marele Balck Friday, Bianca aduce la bugetul casei 20.000 de euro.

„Eu sunt o persoană publică, am un reach la tot Instagramul meu. Eu am contracte foarte bune la Instagramul meu și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întamplă acolo, scriși pe foaie, 10.000 minimum. Eu trebuie să am întodeauna instastory-uri. Când vine Black Friday, fac și 20.000, ai înțeles?”, a declarat Bianca, la Antena 1.