George Burcea și Viviana Sposub trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Fostul soț al Andreei Bălan a făcut noi dezvăluiri despre relația sa cu iubita lui. Totodată, actorul a scos la iveală și niște detalii despre fosta sa căsnicie sa cu îndrăgita blondină.

După despărțirea de Andreea Bălan, actorul a cunoscut-o pe actuala sa iubită, pe platourile de filmare a emisiunii ” Ferma”. Burcea a povestit despre momentul în care s-a cunoscut cu Viviana și a precizat ca până la acele filmări nu o mai văzuse niciodată pe frumoasa brunetă.

Actorul a ținut să sublinieze faptul că totul a decurs natural între cei doi și a subliniat faptul că nu a fost vorba de vreo atracție sexuală, după cum declara artistul, conform viva.ro

Deși, recunoaște că îi lipsește iubita, Burcea declarat că totuși și-ar dori să ajungă cât mai departe în această competiție. Fostul soț al Andreei Bălan a avut multe cuvinte de apreciere la adresa iubitei sale actuale, față de care se pare ca, nutrește multe sentimente și pe care o admiră, după cum declara actorul.

Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare pentru mine, mai ales privind de cum a venit ea în «Fermă», cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade. Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea„, a mai spus George Burcea.