Ce s-a intamplat, de fapt, intre Bianca Dragusanu si Alex Bodi. Informații de ultima ora

Alex Bodi a avut o relație extrem de controversată cu Bianca Drăgușanu. După multe despărțiri și împăcări, el a fost surprins în timp ce încerca să stea de vorbă cu fosta lui soție.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

Deși este într-o relație fericită cu Gabi Bădălău și se pregătește de nuntă, Bianca Drăgușanu pare că încă are de rezolvat câteva lucruri cu fostul ei soț. Acum, Alex Bodi a clarificat misterul incidentului de acum câteva zile, când s-a scris că ar fi bruscat-o pe blondină, în încercarea de a vorbi cu ea.

Afaceristul spune că toate întâlnirile au fost coincidențe și că a stat de vorbă cu actualul partener al Biancăi, lămurind toate problemele.

„Nu am vrut sa vorbesc pentru că am și promis cuiva asta. Nu au existat tensiuni sau agresiuni. Și ca să nu răscolesc lucrurile o să spun toate întâlnirile din coincidență, am avut discuții cu ea. Am tăcut și am stat în umbră și e prea mult Nu a fost vorba de hărțuire, incidentul cu salonul, ea era foarte supărată și am rugat-o să nu plece așa la volan. Nu vreau să vorbesc mult. Ea mi-a zis dimineață că merge acolo, iar eu am mers acolo.”, a explicat Alex Bodi, potrivit Spynews.ro.

În plus, a mai spus el, întâlnirea de la restaurant a fost o simplă coincidență, însă a profitat de ocazie pentru a lămuri câteva cupluri cu Bianca și Gabi Bădălău.

Alex Bodi spune că nu vrea să își despartă fosta soție de Gabi Bădălău: „Am strâns mâna cu el”

Afaceristul a spus că i-a arătat lui Gabi Bădălău dovezi care să o incrimineze pe iubita lui, însă pe acesta nu l-a interesat nimic din ce a avut de spus fostul soț al blondinei.

„Episodul la restaurant. Este restaurantul unde merg eu zilnic și chiar trebuia să mă întâlnesc cu patronul. Ea era cu Gabi la masă și am întrebat-o de ce vrea să îmi pună ordin de restricție, păi dacă tu provoci omul, cum poți spune că eu sunt agresiv?

Aduc dovezi și înregistrări. Singurul lucru pe care trebuie să îl vadă lumea, sunt o grămadă de dovezi și martori care ne-au văzut bine. i-am promis lui Gabi Bădălău că nu o să mai purtăm discuții din astea. Eu nu am avut intenția să o despart niciodată de Gabi Bădălău.

Problema era că eu nu înțelegeam că tu îmi dai apă la moară și tu spui că eu te hărțuiesc. Păi cum așa? Nu vreau să intru în alte detalii. Referitor la partea mea implicată în întâlnirile cu ea. Eu nu o căutam obsedat. A fost un joc, îi plac jocurile și adrenalina. Nici măcar nu am strigat la ea.

Eu nu sunt ăla rău. Dacă nu primeam mesaje, nu aveam cum să mă văd cu ea. Și ne-am întâlnit și în alte locuri de care nu știe lumea. Eu am întrebat-o pentru ce vrea să îmi bage ordin de restricție. I-am spus că îi pot arăta lui Gabi dovezi care să o incrimineze. Eu cu Gabi am vorbit să nu mai apărem în presă cu atâtea scandaluri. Nu mai contează acum, ei sunt bine împreună. Aveam multe de clarificat. Le doresc toate cele bune, am strâns mâna cu el.”, a mai spus Alex Bodi.