Bianca Drăgușanu, un nou cadou din partea lui Gabi Bădălău. Cât de romantic a fost

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău revin din nou în atenția fanilor lor. Cu toate că niciunul dintre ei nu a afirmat împăcarea, gesturile dintre ei din ultima perioadă arată clar că povestea lor e una frumoasă în continuare. Ce cadou i-a oferit afaceristul vedetei?

Bianca Drăgușanu surprinde din nou! Aceasta se află în relații bune cu Gabi Bădălău, după ce s-a anunțat deja o despărțire, dar și o împăcare. Singurul care a afirmat povestea lor de dragoste a fost fiul milionarului, timp în care blondina nu a lăsat prea multe detalii în fața fanilor.

Creatoarea de modă s-a mândrit cu un „mărțișor” de toată frumusețea din partea afaceristului. Aceasta a primit un buchet imens de trandafiri albi alături de care a selectat câteva versuri din melodia „Parte din tine”, lansată de Ddj Project și Roxen, piesă pe care o folosește destul de des în story-uri: “N-am spus ce am simțit de-atâtea ori / Cum poți, să însemni totul pentru mine”.

Întrebată în cadrul unui interviu despre statusul său amoros, vedeta a spus că nu datorează explicații nimănui, iar că lucrurile se vor clarifica pentru toată lumea abia după momentul în care va îmbrăca din nou rochia de mireasă. „Datorez explicații cuiva? Când mă vezi la Starea Civilă, apoi o să-ți explic de ce am ajuns acolo. Până atunci nu am ce să-i explic nimănui. (…) Oficial nu există nimeni în viața mea, neoficial nu știu, nu mă întreba că nu vreau să vă spun”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

„Sunt foarte fericită. Am adus-o pe Oana aici, foarte greu am convins-o, vreau să facem afaceri împreună, avem multe planuri foarte mari de viitor, o să fie foarte bine. Eu sunt foarte pozitivă, sunt foarte bine, viața mea este perfectă. Acum am familia aici. Pe mama am adus-o anul trecut cu locul de muncă, acum a venit și sora mea. Am și băieții ei cu mine mereu, îi plimb, vreau să merg cu ei peste tot, cu Oana. Sunt foarte, foarte bine. Toate lucrurile se întâmplă așa cum trebuie”

Bianca Drăgușanu