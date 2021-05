Bianca Drăgușanu, hărțuită de Alex Bodi. Afaceristul ar fi alergat-o în parcare

Războiul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi e departe de a se termina! Foștii soți sunt la cuțite, deși nu mai au nimic de împărțit. Afaceristul ar fi alergat-o pe fosta asistentă de televiziune în parcare. Ce s-a întâmplat între cei doi?

Show-ul continuă! Alex Bodi și Bianca Drăgușanu pare că nu și-au încheiat relația cum se cuvine, așa că alte gesturi au loc între ei acum. Cei doi foști soți sunt din nou în centrul atenției în urma unui episod greu de crezut și plin de tensiuni.

Dragostea lor a fost controversată și plină de de toate, iar ce a rămas nu putea să fie tocmai la extremă. Ambii sunt necăsătoriți la moment, iar în loc să se bucure de viață au început să ia la puricat trecutul, cu precădere bărbatul care are încă probleme grave cu legea. Celebrul afacerist ar fi încercat să vorbească cu fosta asistentă păcătoasă, arată spynews.ro.

Când a aflat, blondina a fugit de el s-a baricadat în mașină. Concret, Alex Bodi a venit la salonul unde se afla Bianca, iar când fosta sa soție s-a ridicat să plece el a întors-o din drum. Aceștia au ieșit în curtea din afară a locației, ea încercând în continuare să scape de fostul partener.

El s-a pus în fața porții și a încercat să-i spună că nimeni nu mai este ca el și astfel nimeni nu-i poate lua locul, cu mențiunea că nu- iubește cu adevărat pe bărbatul cu care l-a înlocuit.

Una din angajate a revenit la salon de la magazinul din afară, moment de care Bianca a profitat și a ieșit rapid pe ușă. Bodi a mers după ea, ulterior s-a enervat și a dat cu pumnul în bolidul în care fosta prezentatoare apucase să se urce, mai arată sursa citată.

„Am făcut un accident cu mașina și am început să vorbim pe Instagram, i-am povestit. I-am cerut niște sfaturi. M-a ajutat cu reparația mașinii, mai mult decât atât, mi-a lăsat mașina lui. Puțină lume face chestia asta, în momentul acela am mai sunat niște persoane și nu m-au ajutat. Am început să ne vedem, să povestim. Avem multe lucruri împreună, mergem la sală împreună, mâncăm aceleași lucruri și avem un trecut asemănător. Amândoi ne-am zbătut să ajungem unde suntem acum. Eu eram bombardată cu tot felul de bârfe, dar nu cred ce spune lumea. Nu legate de familie”

Alex Bodi