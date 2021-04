Ce s-a întâmplat, de fapt, când Culiță Sterp s-a rătăcit în junglă la Survivor: ‘Am băut apă din balta crabilor’

Clipe de coșmar pentru Culiță Sterp la Survivor România. Prin ce sperietură a trecut artistul când s-a rătăcit în jungla dominicană. Colegii de echipă și Paza de Coastă l-au căutat ore în șir, dar nu au dat de el. Ce a pățit Faimosul în inima pădurii te va înfiora.

Ediția de joi, 22 aprilie, a fost una plină de surprize pentru fanii de la Survivor România. Jador a fost cel care a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Anunțul făcut de prezentatorul emisiunii a venit ca o bombă, din moment ce fanii Faimoșilor se așteptau ca următorul concurent eliminat să fie ori Culiță Sterp ori Sebastian Chitoșcă, fiind cei care au încălcat regulamentul emisiunii, după cum a spus Daniel Pavel.

Culiță Sterp a speriat pe toată lumea din tabăra Faimoșilor după ce a dispărut din camp, fără a da niciun semn de viață. Coechipierii săi, poliția locală și Paza de Coastă au plecat în căutarea artistului, temându-se pentru siguranța sa.

Daniel Pavel: Culiță, ai depășit perimetrul permis, ai creat îngrijorare, ți-ai pus viața în pericol.

Culiță Sterp: Așa e, am depășit perimetrul insulei, m-am îndepărtat cam mult. Nu este o perioadă ok pentru mine, am patru luni de când nu sunt alături de viitoarea mea soție. Mă simt vinovat că știu că este singură și însărcinată. Am vrut să stau puțin singur, dar m-am dus cam departe și nu am mai știut drumul înapoi.

Am străbătut jungla și am intrat în apă. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Îmi cer scuze. Mi-au spus și colegii că m-au căutat toată ziua, i-am pus pe drumuri și pe ei și pe cei de la poliția de coastă.