Ce s-a întâmplat cu verigheta Oanei Lis după ce a amanetat-o: “Magia există”

Oana Lis este extrem de fericită. Vedeta a traversat momente foarte grele în ultima perioadă. Aceasta nu a mai putut să lupte singură cu problemele financiare și le-a cerut ajutorul fanilor pentru ca soțul său să aibă parte de tratamentul care să îi ofere zile mai line. Iată că a răsărit soarele și pe strada blondinei, după momente teribile în care nu știa pe ce drum să apuce. Ce s-a întâmplat cu verigheta sa pe care o lăsase la amanet în urmă cu câteva săptămâni? Soția lui Viorel Lis a rămas fără cuvinte.

Oana Lis a simțit că nu mai poate să lupte singură cu problemele uriașe pe care le întâmpină de o perioadă. Femeia a cerut de curând ajutorul fanilor. Cei mai mulți dintre urmăritorii vedetei au sărit imediat să îi fie alături.

Blondina a avut parte de momente negre din punct de vedere financiar, așa că a decis să își amaneteze verigheta în urmă cu câteva săptămâni. Soția lui Viorel Lis le-a spus internauților că nu găsește altă soluție. Soarele a răsărit și pe strada sa, iar acum a reușit să își ia bijuteria înapoi. Fostul edil al Bucureștiului a fost internat în spital la începutul lunii trecute.

Bărbatul nu se mai putea deplasa absolut deloc singur, iar soția lui este cea care îl are în grijă în permanență. Oana a mărturisit în cadrul unor mesaje pe Facebook faptul că și-a lăsat verigheta la amanet pentru a avea bani suficienți să îi cumpere bărbatului pe care îl iubește un scaun cu rotile.

Cea din urmă a revenit acum cu câteva cuvinte spectaculoase și emoționante pentru românii care o urmăresc. Vedeta a susținut că magia există pentru că acum se bucură din nou de bijuteria sa și a reușit să îl ajute și pe cel care i-a făcut viața mai frumoasă ani de zile. Pentru toate acestea a ținut să îi mulțumească unei doamne care a făcut posibilă recuperare inelului.

,,Magia există…❤💙🧡❤❤❤ Trebuie doar sa crezi în ea. Când am lăsat verigheta la amanet eram total convinsă că nu o sa o mai iau niciodată înapoi, ca nu o sa am bani să o mai ridic si ca nici nu o mai vreau și nu mai am nevoie de ea. Asa că lăsat-o de tot acolo, așa că cei de acolo au dus-o la topitorie.

Apoi, ca urmare a apelului meu și a bunăvoinței si sufletului doamnei A… care a vrut să mă ajute cu recuperarea verighetei… m-am dus sa o recuperez… dar nu mai era. Apoi, cei de acolo au fost foarte drăguți și au căutat-o 2 săptămâni la topitorie si au găsit-o tocmai pentru ca e scris pe ea V. Lis”, a scrie Oana Lis în mediul online.