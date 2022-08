Oana Lis, gest disperat pentru Viorel Lis. Cere ajutor financiar pentru soţul său: „Nu am ştiut cât e de greu”

Starea de sănătate a lui Viorel Lis o împinge din nou pe soția sa, Oana Lis, să facă un gest disperat. Aceasta s-a văzut nevoită să ceară ajutor financiar pentru fostul edil al Capitalei, acum aflat în scaun cu rotile, din cauza dizabilității locomotorii cu care se confruntă. Oana Lis, care în urmă cu câteva zile își amaneta verigheta pentru a-i cumpăra un scaun cu rotile soțului ei, a postat un nou mesaj pe Facebook, în care cere public ajutor, simțindu-se copleșită de cheltuielile financiare necesare în cazul unei persoane cu un „handicap locomotor”, conform declarațiilor vedetei.

În urmă cu puțin timp, Oana Lis a postat un mesaj pe contul de Facebook, în care le cere ajutor financiar internauților. Întrucât din cauza problemelor de sănătate fostul edil necesită o îngrijire mai specială, care include și costuri mari, Oana Lis s-a decis să apeleze și la prietenii din mediul virtual. Oana Lis i-a promis soțului ei că va fi alături de el în lupta pentru ca ca el să poată beneficia de îngrijirea necesară acasă, deoarece nu-și dorește să își lase soțul într-un azil, aceasta fiind și cea mai mare frică a fostului edil, conform mărturisirilor sale.

„Așa cum vă ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui.

Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă. Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grija totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli și încercări te supune viața.

Eu voi lupta în continuare oricum pentru că el este familia mea.

Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteți si doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui: RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris Oana Lis pe Facebook, în urmă cu puțin timp.