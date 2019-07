Ce s-a întâmplat cu trupul lui Rîmaru după ce a fost ucis. Familia a dat în judecată statul român

Cadavrul lui Ion Rîmaru, criminalul care a terorizat România în perioada anilor 1970- 1971, s-a „evaporat”. Aceasta este concluzia care reiese în urma mărturisirilor incredibile făcute de fratele lui Râmaru. Rămășițele lui Ion Rîmaru sunt de negăsit.

Oficial, Rîmaru a fost condamnat la moarte și executat

A îngrozit România prin crimele și violurile pe care le-a comis în perioada 1970-1971, iar pedeapsa sa a fost una pe măsură. Oficial, pentru faptele sale odioase (patru omoruri, şase tentative de omor, cinci violuri, o tentativă de viol şi mai multe tâlhării), Ion Rîmaru a fost condamnat la moarte și executat. Fratele bărbatului, George Ciocan, face însă mărturisiri incredibile și susține că în ciuda demersurilor pe care le-a făcut nu a reușit să găsească locul în care se află osemintele acestuia. Un astfel de demers a fost făcut către Autoritatea Națională a Penitenciarelor (ANP). George Ciocan a cerut să i se comunice ce s-a întâmplat cu fratele său și unde se află locul în care a fost îngropat. “Pentru cele “acuzate” că le-ar fi săvârșit, acesta a plătit cu viața, însă nimic nu ar justifica, ca cel puțin cadavrul său să poata reveni familiei și noi, familia, să ne putem îndeplini datinile strămoșești”, a scris George în cererea făcută către ANP, potrivit cancan.ro.

Reacția ANP nu a întârziat să apară, însă fără nici un răspuns concret.“Penitenciarul Jilava precizează că nu deține documente de arhivă care să certifice locul de înhumare al persoanei menționate și nici date din care sa reiasă că trupul defunctului a fost înhumat in integralitatea sa”, se menționeaza în documentul pe care l-a primit George Ciocan, arată cancan.ro.

A cerut despăgubiri statului român

În urma acestui răspuns, familia bărbatului care a îngrozit România prin faptele sale a cerut despăgubiri din partea statului român. „Osemintele fratelui meu sunt de negăsit în arhivele statului. Nu există mormânt, nu există nimic. Unde e cadavrul?(…) Statul român mi-a trimis hârtie că nu ştie unde se află osemintele fratelui meu. Şi atunci m-am făcut şi eu al dracului şi i-am dat în judecată. Am cerut 200.000 de euro despăgubiri. Cum am stabilit suma? Am stabilit-o şi eu aşa, să fie o sumă simbolică”, se arată într-un articol de pe adevarul.ro.