Ce s-a întâmplat cu o femeie care nu a mai băut apă un an. Motivul incredibil pentru care a făcut asta

O femeie în vârstă de 35 de ani a decis acum un an să nu mai bea apă. Femeia pe nume Sophie Patrik este specialistă în nutriție și antrenoare de yoga. Aceasta locuiește în Bali și a adoptat dieta ce poartă numele de „dry fasting”, hidratându-se numai cu fructe, legume sau alte alimente ce conțin apă.

Ce s-a întâmplat cu o femeie care nu a mai băut apă un an

Însă care este motivul pentru care aceasta a luat o astfel de decizie? Ei bine, aceasta a mărturisit că a hotărât să renunțe la a mai bea apă, pe motiv că o balona și nu se simțea bine. Sophie a mai dezvăluit că de când și-a schimbat stilul de viață nu mai are dureri articulare, nu mai are pungi sub ochi, iar pielea a început să capete mai multă strălucire și energie.

„M-am confruntat mult timp cu o inflamare la nivelul feței și a articulațiilor. Arătam de parcă sufeream de o boală. Medicii îmi spuneau că nu este nimic în neregulă cu mine și că pot scăpa de pungile de sub ochi cu ajutorul chirurgiei plastice”, a explicat Sophie.

De această dietă, Sophie a auzit la un prieten. A decis să o urmeze, ca să scape de balonare.

„Am auzit de dieta aceasta de la un amic, am decis să o încerc și am observat imediat rezultatele. Apa de la robinet și apa îmbuteliată îmi suprasolicită rinichi și mă balonează. Nu am nevoie de ea pentru a mă hidrata.”

Femeia în vârstă de 35 de ani postește aproximativ 14 ore pe zi, ceea ce înseamnă că nu consumă niciun lichid în acest timp. Ea se bazează pe ceea ce ea numește „apă vie” din fructe, legume și alte alimente bogate în apă pentru hidratare. Partik consumă și apă de cocos pe tot parcursul zilei.

Ce presupune dieta dry fasting

Însă tânăra nu s-a putut obișnui imediat cu acest tip de dietă, mărturisit că la început i-a fost foarte greu să nu bea apă în fiecare zi.

„E cea mai bună terapie. În loc să mânânci şi să bei, ai timp să te concentrezi pe alte lucruri. Mă simt mai bine ca oricând, foarte energică”.

Această dietă denumită „dry fasting” nu permite consumul de alimente lichide, iar specialiștii în domeniul sănătății explică că renunțarea totală la apă poate fi foarte periculoasă pentru sănătate și poate cauza serioase probleme de sănătate. Pot să apară probleme precum deshidratare, scăderea tensiunii arteriale, afecțiuni renale și urinare, și chiar deficiențe nutritive sau stări de leșin.