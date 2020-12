Ce s-a întâmplat cu mariajul Giuliei Anghelescu, în pandemie: ”Știu, e șocant!”

Pandemia nu a fost deloc de bun augur pentru unele relații. Ce s-a întâmplat în timpul acesta cu mariajul frumoasei Giulia Anghelescu? Ce schimbări au intervenit într-una din cele mai longevive povești de iubire din showbiz-ul românesc?

Pandemia a fost o rețetă care a tratat lumea diferit. Dacă pentru unii viața de familie s-a sfârșit, mariajul Giuliei Anghelescu parcă a înflorit în această perioadă. Ultimele declarații ale cântăreței despre relația pe care o are cu Vlad Huidu poate trezi invidia în mulți. Lucrurile s-au cam întors pe dos în multe din cazuri, dar nu și la ei, unde totul e lapte și miere. Pandemia nu i-a dezbinat pe soții Huidu, ba din contră. Giulia a mărturisit că i-a propus ca anul 2020 să fie unul bun, chiar și condițiile fiind cele date.

Detaliile s-au schimbat pe parcurs, din primăvara anului curent, dar a mers înainte cu pozitivitate și cu dorința de a evolua. Perioada aceasta a fost potrivită pentru cei doi soți pentru redescoperirea lor, cântăreața fiind extrem de uluită de cât de bine merg lucrurile acum în familia lor. Mai multe detalii a oferit într-o emisiune de televiziune, pentru că în online nu dezvăluie prea multe din casă despre viața ei personală, excepție fiind câteva vlog-uri alături de copii și soț. Multe din fanele acesteia au întrebat-o de-a lungul timpului care este secretul relației atât de frumoase și longevive alături de tatăl copiilor ei. Se pare că secretul nu e unul special, ci doar comunicarea și iubirea dintre ei îi unesc.

„Mi-am propus ca anul 2020 să fie unul bun pentru mine și, culmea, chiar a fost, în ciuda faptului că este așa cum este situația. Pentru mine și soțul meu, ca și cuplu, a fost cel mai bun an de până acum. A fost cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Am descoperit totul unul despre altul, nu știam multe lucruri. În primă fază, în martie, i-am zis: ”Vlade, dacă ieșim de aici fără să ne tăiem, fără să ne tranșăm unul pe altul, suntem ok!”. Culmea este, nu că am ieșit bine, ci chiar suntem mai bine. Ne-am redescoperit și totul merge mult mai ușor la noi în familie. Știu, e șocant! Eu sunt extrem de recunoascătoare pentru absolut tot. M-am redescoperit ca femeie, ca mamă, ca soție și ca artist. Îi muțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși și că putem face lucru frumoase”

Giulia Anghelescu