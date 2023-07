Ce s-a întâmplat când Cristiano Ronaldo a vrut să recreeze un gol istoric. Cum a reacționat Georgina Rodriguez – FOTO & VIDEO

Cristiano Ronaldo se simte în formă și la 38 de ani! Atacantul lusitan a fost titular în meciul amical în care Al Nassr a înfruntat PSG și a încercat să dea gol „ca pe vremuri”, în amintirea unei reușite în tricoul lui Real Madrid. În acest timp, logodnica lui posta imagini de la ultima ei campanie publicitară, dar le oferea fanilor și câteva fotografii și filmulețe din vacanța de vis din Sardinia.

Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției în meciul amical Al Nassr – PSG, din stagiul de pregătire din Japonia. A fost titular, alături de noile achiziții Marcelo Brozovic și Alex Telles, și a încercat să dea gol din foarfecă, în ultimul minut din prima repriză. Jurnaliștii și-au dat rapid seama că a încercat să înscrie ca acum cinci ani în duelul dintre Real Madrid și Juventus, din sferturile Champions League. În poarta se afla atunci Buffon care a fost învins, cu o execuție de mare rafinament.

Good performance against a strong team. Pre-season preparations continue !💪🏼 Fantastic welcome from the fans here in Japan 🇯🇵🙌🏼 pic.twitter.com/T9g1jzibp4

Acum în fața lui s-a aflat tot un italian, Gianluigi Donnarumma, doar că balonul a trecut pe lângă poartă, iar asistentul a și ridicat fanionul indicând o poziție de ofsaid. Ronaldo a mai avut o ocazie și în minutul 40, dar Donnarumma a respins spectaculos. Partida s-a terminat la egalitate 0-0.

38 years old and still trying to score goals like these. 😍

pic.twitter.com/hhHXnqG89M

