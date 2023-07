Kylian Mbappe e doar „vârful aisbergului”. Cluburile din Arabia Saudită au la dispoziție un buget de 17 miliarde de lire sterline, Neymar, Modric și Lewandowski sunt pe lista lor

Marile cluburi din Europa se tem că își vor pierde vedetele pe care le-au cumpărat cu bani mulți și pe care le plătesc cu zeci de milioane de euro pe an. Arabia Saudită vrea să devină o forță în fotbalul mondial, iar cluburile din prima ligă au la dispoziție un buget colosal pentru achiziții de jucători. Mbappe, Neymar și Lewandowski sunt vizați de această campanie furibundă de transferuri. Și este greu de crezut că cineva poate să oprească acest tăvălug.

Cluburile din Arabia Saudită au pus ochii pe jucătorii cunoscuți din Europa

Cristiano Ronaldo a fost primul nume „foarte greu”! S-a crezut că obosit de bătăliile din Europa, starul portughez și-a găsit, în „iarna” carierei, un loc liniștit unde să-și poată număra în tihnă cele 500 de milioane de dolari pe care îi va primi în cei doi ani și jumătate. Starul portughez a tot spus că prima ligă din Arabia Saudită va deveni un campionat foarte puternic, dar au existat imediat voci care au spus că este vorba doar de aroganță.

Doar că transferul lui Karim Benzema la Al Ittihad a arătat că nu este de glumă și că grupările au sprijin puternic din partea statului. Și lista de achiziții este deschisă.

Una dintre principalele ținte, chiar din această vară, este Kylian Mbappe. Atacantul francez a fost scos din lot de PSG pentru că a refuzat să semneze un nou contract, iar Al Hilal a pus pe masă aproape un miliard de de euro. 600 de milioane de milioane de lire sterline sunt pentru salariul jucătorului, iar 259 milioane de lire sterline pentru clubul francez.

Rămâne de văzut care va fi răspunsul fotbalistului care a spus de multe ori că vrea să joace doar în Europa, dar este greu de crezut că Real Madrid, clubul cu care negociază, poate să țină pasul cu Al Hilal.

Cluburile din Arabia Sudită au un buget uriaș din partea statului. Banii trebuie investiți doar în transferuri

Tot Al Hilal îl vrea și pe Neymar și îl ademenește cu un salariu anual de 172 de milioane de lire sterline pe an, plus o ofertă de 38 de milioane de lire sterline pentru PSG. Același club pregătește o afacere cu un buget de 170 de milioane de lire sterline care îl vizează pe Luca Modric, susțin jurnaliștii de la The Sun, care îl citează pe jurnalistul CBS, Ben Jacobs.

Există însă și jucători care sunt în negocieri avansate. Mahrez ar urma să primească două milioane de lire sterline pe lună de la Al-Ahli, în timp ce Bernardo Silva discută cu Al Hilal. Sursa citată susține că Ministerul Sportului din Arabia Saudită va pune la dispoziția cluburilor din prima ligă 17 miliarde de lire sterline. Bugetul colosal este pe șapte ani și trebuie investit doar în achiziții de jucători.