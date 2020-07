Ce s-a întâmplat acum cu Andrei Ștefănescu, după ce s-a vindecat de COVID-19. Multora nu le-a venit să creadă

Andrei Ștefănescu a fost diagnosticat cu coronavirus pe 18 iunie, apoi internat la ”Matei Balș” timp de 12 zile. Solistul de la ”Alb Negru” a fost externat după ce a avut două teste consecutiv negative, iar la câteva zile s-a întors la muncă și la toate activitățile sale. Deși sănătos, altminteri nu ar fi ieșit din spital, prezentatorul de la Antena Stars a fost întâmpinat de un val de critici, iar, în urma celor petrecute recent în emisiunea căruia îi este gazdă, urmează un altul.

Andrei Ștefănescu, în vizorul publicului după ce s-a vindecat de COVID-19

„Joi dimineață mi s-a confirmat telefonic că sunt bolnav de coronavirus. Trebuia să ajung urgent la spital. Am trezit-o pe soția mea, Antonia, mi-am pupat băiețelul care dormea, a fost o despărțire foarte grea de familie, în jumătate de oră am și ieșit pe ușă, nici nu știu ce am pus în bagaj”, spunea Andrei Ștefănescu în primul interviu acordat după ce a plecat la spital. Declarația sa a fost ironizată de mulți, dar și de o persoană publică, Olivia Steer.

Mulți au criticat faptul că și-a sărutat copilul înainte de a pleca la spital. În apărarea sa, vedeta a declarat că, purtător de virus fiind, îl pupase pe copil și cu câteva ore înainte, ori cu câteva zile, neștiind că este bolnav, astfel că gestul din acea dimineață poate fi anulat, date fiind împrejurările.

A fost externat pe 1 iulie, după 12 zile de spitalizare. La scurt timp, simțindu-se foarte bine, și-a scos copilul în parc, loc în care s-a lovit de prejudecăți. „Ce cauți în parc? Nu ești infectat?”, i-a spus o femeie.

Pe lângă această întâmplare, Andrei Ștefănescu a ridicat multe semne de întrebare și în urmă cu câteva zile, după o ediție a emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

În studio a fost sportiva Anca Bucur, fostă Miss Fitness Universe, însărcinată în luna a 9-a. Din imaginile transmise în direct se observă că moderatorul se află destul de aproape de femeia care urmează să nască peste doar câteva săptămâni. Acest fapt l-a readus în vizorul publicului, deși nu mai este considerat ca fiind contagios, din moment ce a fost testat negativ.