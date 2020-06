Andrei Ștefănescu, replică acidă pentru Olivia Steer. Ce l-a scos din sărite

Andrei Ștefănescu i-a dat replică Oliviei Steer după ce l-a acuzat de înscenarea cazului de îmbolnăvire cu noul virus. „Mi-a venit efectiv să plâng.”

La finalul săptămânii trecute, după ce Marcel Pavel a dezvăluit că are coronavirus, mai multe vedete care au intrat în contact cu acesta au fost testate, iar unele au ieșit pozitive. Ancheta epidemiologică a condus la concluzia că solistul s-a infectat pe platoul de filmare a emisiunii ”Te cunosc de undeva” și nu a constituit sursa inițială de virus, pacientul zero fiind o altă persoană publică, nemenționată.

Printre cei care au contactat virusul de pe platourile de filmare ale show-ului de la Antena 1 se numără și Andrei Ștefănescu. În prezent, solistul de la Alb Negru se află internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București. Imediat după ce a aflat că testul său la SARS-CoV-2 este pozitiv, vedeta și-a pupat copilul pe obraz, care dormea, și a plecat la spital, după cum însuși a mărturisit. Artistul a fost intens criticat în mediul online pentru gestul său, deoarece ”și-ar fi putut îmbolnăvi propriul copil”.

În apărarea sa, acesta a declarat la Antena Stars că oricum, purtător de virus fiind, îl pupase pe copil si cu câteva ore înainte, ori cu câteva zile, neștiind că este bolnav. Printre cei care au blamat gestul cântărețului s-a numărat și Olivia Steer, care a publicat pe Facebook declarația artistului, marcând obiectul discuției. La scurtă vreme, în timpul unei intervenții telefonice la ”Sinteza Zilei” de pe Antena 3, Andrei Ștefănescu a venit cu o replică pentru jurnalistă.

„Sunt extrem de trist şi dezamăgit. Efectiv nu-mi să cred ce am citit, ce mesaje am primit şi cât de rea poate să fie lumea! Incredibil! N-am făcut rău nimănui, n-am omorât pe nimeni. Am venit doar la spital fiind bolnav. Nu-mi doresc să fiu în spital, să ies pozitiv, să fiu criticat, să promovez COVID-ul.

Pur şi simplu am povestit întâmplarea mea… Mi-a venit efectiv să plâng când am văzut. Eu o ştiu pe Olivia Steer. Aveam o părere bună despre ea. Ideea este că am rămas extrem de dezamăgit. Efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu”, a spus solistul de la Alb Negru.