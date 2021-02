Ce s-a descoperit în Palatul secret al lui Vladimir Putin. Muncitorii au fost șocați și ei

Angajații din palatul misterios al lui Putin au fost neplăcut surprinși de ce au găsit. Cu ce au dat față-n față oamenii în cladirea imensă în valoare de 1 miliard de euro?

Palatul misterios al lui Vladimir Putin a șocat angajații, iar mai apoi oamenii care au auzit ulterior de ce se ascunde înauntrul său. Clădirea imensă în valoare de 1 miliard de euro este mâncată de mucegai, conform BBC.

În urma unei investigații făcute de sursa citată, mai mulți angajați care au lucrat la renovarea palatului preț de cinci ani au venit cu câteva detalii. Oamenii au spus că palatul a intrat în reconstrucție din cauza mucegaiului, problemă care a fost prezentată și într-un filmuleț.

Chiar unul din muncitorii care au început să aibă în atenție lucrarea încă din 2018 a povestit că la momentul acela existau multe obiecte de valoare, dar mobila nu era. „Dimensiunea opulenței la care am luat parte atunci când am intrat în palat a fost incredibilă. Ulterior, o bună parte din palat a fost golită”, a mărturisit muncitorul.

Mucegaiul ar fi apărut chiar între plăcile de rigips și pereții palatului, iar o sursă apropiată a Kremlinului a confirmat pentru sursa citată că mucegaiul a fost o reală problemă pentru angajați: „Palatul a fost finalizat și a fost locuit mai mulți ani, dar apoi a apărut mucegaiul și un miros neplăcut”.

”Într-o țară în care 20 de milioane de oameni trăiesc la limita sărăciei, stilul de viață luxos al președintelului este cinic pentru societate”, a spus Boris Nemețov, fost premier al Rusiei. În timpul acesta, Putin susține că nu deține aproape nimic: ”Nu e nimic de discutat despre asta!”, a spus președintele Rusiei.

”Sunt cel mai bogat om nu doar din Europa, ci din întreaga lume: Colectez emoții. Sunt bogat cu încrederea rușilor în mine, pentru că eu conduc marea națiune a Rusiei. Cred că asta e cea mai mare avere a mea”, a declarat Putin, potrivit cărții ”The New Tsar” (”Noul Țar”).

„Sunt doua luni de cand scena politica de la Moscova, altadata apatica, a revenit la viata. La 15 ianuarie, Vladimir Putin a anuntat modificarea Constitutiei si schimbarea Guvernului Federatiei Ruse. Procedura tehnica din Parlament a fost atent controlata de Kremlin. Recent, la 10 martie, Putin a venit in Duma, cand avea loc discutia asupra proiectului de modificare, la a doua lectura. Intriga parea s-o reprezinte organizarea de alegeri parlamentare anticipate, dupa adoptarea noii Constitutii. Toti dezbateau acest subiect. A fost ca o diversiune, pentru ca lovitura venea din alta parte. Prima femeie care a zburat in spatiu, cosmonauta Valentina Tereskova, amintita si in manualele de gimnaziu din Rusia, o femeie de 83 de ani, din care vreo 50 a fost deputat, din Sovietul Suprem al lui Brejnev, pana acum, in Duma de Stat, a urcat la tribuna si a propus ca, odata cu adoptarea noii Constitutii, sa inceapa de la zero numararea mandatelor de presedinte. Adica, cele patru mandate ale lui Putin sa nu mai conteze, iar el sa poate candida pentru alte doua mandate”

Armand Gosu, profesor (Sursa: ziare.com)