Ce s-a ales de Mihai Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite. A slăbit puternic și e îndrăgostit. Cine e femeia din viața lui

În sezonul 6 al emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1, Mihai Munteanu reușea să cucerească pe toată lumea cu preparatele sale excepționale, fiind desemnat merele câștigător. Iată cum arată acum fostul concurent, la mai bine de 4 ani de la difuzarea emisiunii pe micile ecrane.

Mihai Munteanu sau chef Munti aşa cum este cunoscut de publicul larg, a reuşit să îi cucerească pe telespectatori după ce a câştigat emisiunea Chefi la cuţite, sezonul 6. Sub atenta îndrumare a lui Sorin Bontea, bucătarul a reuşit să își adjudece premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro.

Dar de la începutul anului 2019 și până acum, acesta a trecut prin mai multe transformări, atât în plan profesional, cât şi de ordin fizic. Așadar, la mai bine de patru ani de la difuzarea show-ului, câștigătorul Chefi la Cuțite este de nerecunoscut, iar drept dovadă stau postările sale de pe rețelele sociale.

Din aceste imagini se poate observa că chef Munti nu mai arată deloc așa cum s-a prezentat urmă cu mai bine de 4 ani. Acesta este de nerecunoscut, după ce a slăbit extrem de mult.

Bucătarul și-a dorit foarte mult să facă unele schimbări în ceea ce priveşte aspectul fizic, astfel că a reușit să dea jos mai bine de 50 de kilograme, după ce a făcut o operaţie de micşorare a stomacului. Partenera lui de viaţă i-a fost alături la fiecare pas şi l-a îndrumat mereu, mai ales că şi ea trecuse prin aceeaşi intervenţie nu cu mult timp înainte.

Mihai Munteanu este mai îndrăgostit ca niciodată de Elena, femeia care l-a cucerit cu frumusețea ei. Astfel, acesta nu se sfiește din a îi arăta și declara iubirea în mod public, postând pe Instagram imagini superbe cu ei doi.

„Și a mai trecut un an, cu multe bune (relele nu le punem la socoteală), un an în care ne-am dezvoltat și mai mult, încă un an în care mi-ai fost alături și m-ai învățat multe, în care nu ai uitat să mă aduci cu picioarele pe pământ, să mă iubești și să îmi arăți cum e viața aia din “movies”.

Și pentru asta te iubesc și știu că ”altă viață” nu există. Iar acum trecem în 2023 împreună așa cum ne place nouă (cunoscătorii știu🤣) și știu că o să o facem bine, și mai știu că e doar începutul unei noi „ere”. Te iubesc iubirita”, scria, la începutul acestui an, într-o descriere la o fotografie.