„M-a bătut!” Carmen Tănase, mărturisire dură din trecutul ei. De ce a fost la un pas să nu mai fie actriță

Nu există român, cu siguranță, care să nu o știe pe celebra Flăcărica din serialul ”Inimă de țigan” și nici iubitor al teatrului care să nu o aibă la suflet pe Carmen Tănase. Îndrăgita actriță și-a dedicat întreaga viață scenei, însă puțini sunt cei care cunosc detalii din viața sa personală.

Carmen Tănase este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România. Aceasta face furori de fiecare dată când apare pe scenă sau pe micile ecrane, fanii ei fiind fascinați de talentul ei.

Marea doamnă a teatrului românesc obișnuiește să spună mereu lucrurilor pe nume, iar felul ei de a fi carismatic și plin de umor este unul dintre motivele pentru care publicul o adoră. Invitată la un podcast, actrița a oferit unele detalii neștiute din perioada copilăriei.

În copilărie Carmen Tănase a fost o fire ceva mai rebelă, căreia îi plăcea să încalce regulile ca să se facă remarcată. Deși uneori a avut de câștigat, au fost și momente în care s-a ales cu probleme.

Deși nu era deloc atrasă de vioară, tatăl ei a pus-o să ia lecții la acest instrument, deși a încercat să se ferească cât putea de mult. Într-o zi, însă, a decis că a venit momentul să vină cu o ”schimbare” care să se potrivească cu stilul ei de atunci. Așa că, adolescentă care se îmbrăca în negru și-a vopsit vioara în aceeași nuanță, ca să se asorteze.

”M-a bătut, mi-a dat o bătaie.. La vremea aia dăduse o mulțime de bani, făcuse sacrificii să îmi cumpere mie vioară, el avea ambiția ca eu să fiu o mare violonistă. Pentru că aveam ureche muzicală, pentru că mi-era ușor cu muzica, asta a vrut, dar pe mine nu m-a întrebat nimeni.

M-am revoltat și am făcut cum am simțit. M-am dus la cursuri de vioară, eu nu aveam chef de lucrurile astea în clasa a 7-a. Eu cu prietena mea am decis că era urâtă vioara, ea zice ”Dar e urâtă, e de prost gust”, la vremea aia începusem să ne îmbrăcăm în negru. Ș

i am dat-o cu multe straturi de tempera, dacă o repara ar fi costat foarte mult și oricum dăduse bani. La vremea aia erau 13 Stradivarius în lume, erau modele unicat, eu am stricat o astfel de vioară, dar mi-am luat-o. Era o piesă, era ceva să o am acum.

Dar, dacă atât s-a putut la vremea aia..asta este. Eu am avut un tată extraordinar, dar autoritat, și el fusese un copil rebel, la fel ca mine. După aceea, tata a renunțat la ideea ca eu să devin violonistă. Eu nu aveam niciun fel de atracție, i-am zis și a renunțat.”, a povestit Carmen Tănase, la podcastul Idea Man.