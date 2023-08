Flăcărica și State de România, într-un nou film, după 15 ani, de la ”Inimă de țigan”? Regizorul dă din casă EXCLUSIV

Sunt mari șanse ca Flăcărica și State de România să joace din nou împreună, după 15 ani de la succesul cu telenovela ”Inimă de țigan”. Regizorul Claudiu Oprea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre rolurile oferite celor doi actori.

Regizorul Claudiu Oprea este fericit că a reușit deja să filmeze cadrele cu actorul Gheorghe Visu. Iată cum l-a convins pe celebrul State Potcovaru, din telenovela ”Inimă de țigan”, să interpreteze rolul unui tată, al cărui fiu se întoarce din închisoare, după 20 de ani.

”Actorul Gheorghe Visu este incredibil, am avut mari emoții, aveam anxietate, la prima întâlnire cu el. I-am trimis scenariul, i-a plăcut, apoi am stat de vorbă, despre rol, timp de patru ore și jumătate, la un ceai. Aveam cu el o secvență de 11 minute și toate dublele au ieșit perfect, el are și momente improvizate, orice text îl face să sune natural, perfect.

Rolul său, State Potcovaru, fusese construit de compoziție, el, însă, în realitate, este un om foarte calm, extrem de inteligent și de amuzant, îl admiram și în filmele lui Veroiu, are un anume magnetism. Nu am filmat mult timp cu el, când aducem actori foarte mari încercăm să nu îi obosim prea mult, să nu părem că suntem amatori”, ne-a declarat regizorul Claudiu Oprea, exclusiv pentru Playtech Știri.