Bianca Pop a sărăcit! Cine a ajuns să îi plătească chiria, din milă: ”Mi-a dat bani”

După ce în urmă cu puțin timp a susținut că a fost victima unei agresiuni grave, Bianca Pop recunoaște acum că este ajutată din punct de vedere financiar.

Fosta ispită de la ”Insula Iubirii”, Bianca Pop susține că a fost victima unei agresiuni grave. Tocmai din acest motiv, acum, bruneta are nevoie de ajutorul oamenilor buni din viața ei. Bianca a mărturisit că, după ce s-a simțit rău câteva zile, acum este pregătită să se ocupe de viitorul său, la care a început deja să lucreze.

Bianca a cerut ajutorul unui temut lider interlop, după ce a trecut prin cele mai înfricoșătoare momente pe care le-a trăit. Vedeta este protejată acum de Bebino, supranumit ”King Kong din Berceni”. Acesta din urmă este unul din liderii Clanului Sportivilor.

Deși Bianca susține că nu-l cunoaște personal pe Bebino, se pare că acesta nu doar o protejează de dușmani, ci o ajută și financiar, asta până când frumoasa brunetă o să se pună pe picioare.

Din fericire, ajutorul lui Bebino și a altor persoane din viața Biancăi, au făcut-o pe vedetă să devină mai puternică și să privească pozitiv spre ziua de mâine, după episodul traumatizant din viața ei.

În cadrul emisiunii ”Cool Summer Nights” de la Antena Stars, Bianca a susținut că de fapt nu a fost violată de nimeni, dar a fost la un pas de a fi abuzată sexual de către o persoană necunoscută care a bătut la ușa camerei de hotel.

„M-au sunat niște persoane. din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un ”cadou” în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată. M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică. Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cățelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop la emisiune ”Cool Summer Nights”.