Ce restricții vor fi pentru românii nevaccinați. Ioana Mihăilă a făcut anunțul chiar azi

Vești importante pentru românii care nu sunt imunizați împotriva coronavirusului. Ministrul Sănătății a vorbit despre o serie de noi restricții care ar putea fi puse în vigoare pentru persoanele care nu au fost vaccinate anti-COVID. Despre ce este vorba, de fapt.

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății din România, a făcut declarații incredibile cu privire la noile restricții pe care le-ar putea suferi românii care nu s-au vaccinat împotriva coronavirusului.

În cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare, oficialul a propus un set de măsuri restrictive pentru persoanele nevaccinate, precum testarea obligatorie a personalului medico-sanitar nevaccinat.

Mai mult de atât, ministrul Sănătății propune ca românii care nu s-au imunizat împotriva virusului Sars-Cov-2 să aibă accesul limitat în weekend în zonele care nu sunt esenţiale:

Asta nu este tot. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă este de părere ca medicii și cadrele sanitare care nu nu s-au vaccinat anti-COVID ar trebui testați periodic, ei fiind cei care suportă costurile pentru aceste analize.

Oficialil urmează să se modifice Ordinul pentru infecțiile asociate activității medicale, așa încât să facă mai indezirabilă absența vaccinării pentru personalul medical.

„Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare. Nu putem obliga şi nici nu este dorinţa noastră să obligăm pe cineva să se vaccineze.

Dorinţa noastră este să informăm şi să facilităm activitatea celor care sunt vaccinaţi. (…) La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală – personalul medical care nu este vaccinat probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat”, a explicat ministrul Sănătăţii Ioana Mihăilă.