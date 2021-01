Ce restricții sunt în Anglia, în ianuarie 2021. Ce înseamnă ”lockdown”-ul impus de Boris Johnson

De la 1 ianuarie 2021, perioada de tranziție dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană s-a încheiat. O serie de lucruri au rămas incerte, însă altele s-au schimbat, începând cu această dată. Iată ce restricții sunt în Anglia, în ianuarie 2021, potrivit digi24.ro.

Cei care vor să facă călătorii între Marea Britanie și Europa, trebuie să cunoască niște aspecte importante, de asemenea, călătoriile trebuie să fie mai bine planificate, deoarece există noi restricții.

Cei care vor să meargă dintr-o țară UE, în Marea Britanie, trebuie să verifice dacă mai dispun de roaming gratuit, oferit de operatorul de telefonie mobilă pe care îl utilizează. Sunt reguli noi și pentru transportul animalelor de companie. Acestea vor avea nevoie de un certificat medical, eliberat de către medicul veterinar, deoarece nu se mai plică vechiul sistem de pașapoarte pentru animale de companie.

Europenii care merg în Marea Britanie, vor putea călători fără viză, dacă șederea lor nu va depăși 90 de zile, într-un interval de 180 de zile. Cei care călătoresc din UE în Marea Britanie și invers, vor beneficia de disponibilitatea de a efectua cumpărături duty-free.

Începând cu 1 ianuarie 2021, există o serie de limite pentru valoarea produselor pe care un călător le poate aduce dintr-o entitate în alta. Nu mai există magazine de mărfuri (electronice și îmbrăcăminte) fără taxe pe aeroport. Vor fi eliminate rambursările de TVA, în magazinele din Marea Britanie, pentru vizitatorii din străinătate.

Deoarece de la 1 ianuarie 2021, libera circulație a persoanelor între Marea Britanie și UE și invers, s-a încheiat, cetățenii care vor să se mute din Marea Britanie în UE și invers, nu vor mai avea dreptul automat de a locui sau lucra acolo.

Până la 30 iunie 2020, drepturile cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie, vor rămâne neschimbate. Aceștia trebuie să verifice dacă pot să rămână și după acea dată și să aplice pentru una din cele două variante:

Cei care vor să se mute în Marea Britanie pentru a lucra acolo sau pentru a trăi sau studia, trebuie să solicite și să plătească pentru o viză. Prețul unei vize depinde de natura acesteia, după cum urmează:

în domeniile în care UK are lipsă de personal

Marea Britanie a înregistrat un nou record de infectări cu coronavirus, spitalele fiind supraaglomerate. Din această cauză, premierul Boris Johnson, a fost nevoit să introducă măsuri noi, valabile până la mijlocul lunii februarie 2021:

„Trebuie să introducem în Anglia un lockdown pentru a controla noua variantă de coronavirus”, „Aceasta înseamnă că trebuie să rămâneţi acasă”.

„Cu aproape toată țara aflată sub restricții dure, este clar că trebuie să facem mai mult, împreună, pentru a aduce această nouă tulpină sub control în timp ce vaccinăm. În Anglia vom intra în carantină națională, care este suficient de strictă pentru a aduce sub control această tulpină.

Acest lucru înseamnă că guvernul vă spune din nou să stați acasă. Puteți părăsi domiciliul doar pentru câteva motive stipulate de lege, precum cumpărături esențiale, pentru a munci dacă nu puteți lucra de acasă, pentru a face sport, pentru scopuri medicale, precum un test COVID sau pentru a scăpa de abuzul domestic”.