Ce religie avea Ioan Gyuri Pascu. 7 vedete care au ales culte ciudate

Ioan Gyuri Pascu s-a născut pe data de 31 august 1961, în localitatea Agnita, din regiunea Brașov. A decedat pe data de 26 septembrie 2016, la București. Pentru cei care nu știu, Ioan Gyuri Pascu a fost un muzician și un actor român. Din anul 1987 a făcut parte din grupul de umor, Divertis. Care este religia a cărui adept era Ioan Gyuri Pascu?

În anul 1977, Ioan Gyuri Pascu s-a lansat în muzică, abordând diverse stiluri muzicale, printre care se regăsesc următoarele: pop, rock, blues și reggae.

În anii 1990, a fondat mai multe formații de succes, cum ar fi The Blue Workers sau Pacific. El a fost membru activ al acestor formații, al căror solist a fost. Deținea casa de discuri Tempo Music, prin intermediul căreia a lansat mai multe piese de tip rock alternativ. Totodată, pentru radioul comercial românesc, a fost critic.

În grupul Divertis, Ioan Gyuri Pascu a abordat satira politică. Pe lângă asta, el a mai jucat și în filme de lung metraj precum: O vară de neuitat, regizat de Lucian Pintilie, sau în filmul regizat de către Cristian Mungiu: Occident.

Actorul a jucat și în piese de teatru, cum ar fi piesa: Take, Ianke și Cadîr, iar pentru o parte dintre ele, a asigurat și coloana sonoră. Posturile de televiziune cu care a colaborat sunt multe, printre care: TVR1, Antena 1, și Pro TV. Printre ocupațiile sale se mai regăseau cele de: jurnalist, comentator de sport precum și scriitor de cărți de spiritualitate și pentru copii.

Ioan Gyuri Pascu provenea dintr-o familie, în care mama sa era catolică iar tatăl, la fel ca Gyuri, creștin ortodox. Chiar dacă se spune că toți avem același Dumnezeu, fiecare dintre noi este liber să creadă în ce vrea.

Așadar Gyuri a renunțat la religia creștin ortodoxă, devenind adeptul lui Luong Minh Dang. Acesta are peste trei milioane de adepți în peste 60 de țări, el fiind originar din Vietnam. Liderul mișcării din România, este Daniela Marin, fosa soție a cântărețului. Acesta a fost apropiat și de mișcarea MISA, pentru care a fost criticat în anul 2010.

Câteva dintre vedetele autohtone, și-au schimbat religia, după cum le-a dictat sufletul. Iată care sunt cele 7 vedete care aparțin unor culte ciudate:

„Eu am fost catolică, dar am avut foarte multe probleme și am umblat pe la multe biserici. Voiam să scap de vrăji și de lucruri murdare. Mergeam foarte des la Mănăstirea Bodrog, din Arad, unde se fac slujbe vineri noaptea pentru cei cu probleme. Acolo am fost botezată în apă ca să scap de toate păcatele și să încep viaț ca un om nou”, a spus Brigitte.