Ce religie are Anca Serea, de fapt. Detalii mai puțin știute despre celebra prezentatoare TV

Mulți s-au întrebat ce religie are Anca Serea, având în vedere că are șase copii, iar oamenii au speculat de multe ori că ar fi sectantă. Soția lui Adi Sînă a fost întrebată de mai multe ori ce religie are.

Ce religie are Anca Serea

Este una dintre vedetele îndrăgite din România. Mamă a șase copii, doi dintr-o relație cu fostul partener care a decedat, iar alți patru cu Adi Sînă, Anca Serea a vorbit în repetate rânduri despre viața ei și a răspuns criticilor adresate de internauți.

Anca Serea este de religie ortodoxă, a mărturisit aceasta, contrar așteptărilor multora. Ea a precizat că religia ei nu are nicio legătură cu faptul că a ales să aibă șase copii.

„Am răspuns deja că sunt de religie ortodoxă și, mai mult decât atât, sunt un om creștin, cu frică de Dumnezeu. Întotdeauna am crezut în puterea binelui și în faptul că ce semeni aia culegi, așa că aplic în fiecare zi din viață. De fiecare sărbătoare importantă, dar și duminica sau pur și simplu când simt nevoia să îmi eliberez sufletul merg la biserică și am norocul de a fi aproape de Mănăstirea Cernica. Însă nu consider că acest lucru trebuie discutat sau dezbătut și nici nu mă consider datoare să mă explic”, a declarat Anca Serea.

Cine este Anca Serea. Vârstă, înălțime, relații

Anca Serea și Adi Sînă sunt printre cele mai solide și apreciate cupluri din România. Anca Serea este o prezentatoare TV și fost model, în timp ce Adi Sînă este un cântăreț și compozitor, cunoscut în special ca membru al trupei de muzică pop Akcent.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2012 și au împreună șase copii, dintre care doi sunt din fosta relație a Ancăi cu Filip Poplingher.

În 2018, Anca Serea a făcut public faptul că ea și soțul ei intenționează să adopte un copil, ceea ce a stârnit interesul și aprecierea publicului. În același an, ea a fost diagnosticată cu o tumoră benignă pe creier, dar a reușit să treacă prin intervenția chirurgicală și recuperarea cu bine.

Adi Sînă este unul dintre cei mai de succes artiști români în muzica pop, cu peste 20 de ani de experiență în industria muzicală. Acesta a colaborat cu numeroși artiști din România și din străinătate și a câștigat mai multe premii și distincții în cariera sa.

Anca Serea s-a născut pe 18 februarie 1980, în orașul Târgoviște, județul Dâmbovița. Are înălțimea de 1.77 m și 58 kg.

Carieră

Înainte de a deveni prezentatoare TV, Anca Serea a lucrat ca manechin și a apărut în mai multe campanii publicitare și reviste de modă. Ea a fost descoperită de o agenție de modelling în timp ce era studentă la Universitatea Politehnica din București, unde studia ingineria.

În 2002, Anca Serea a început să lucreze ca prezentatoare TV pentru postul de televiziune Prima TV, prezentând emisiuni de divertisment și știri.

De-a lungul anilor, ea a prezentat emisiuni pentru mai multe posturi de televiziune din România, precum Kanal D, Antena 1 și Pro TV.

Pe lângă activitatea sa în media, Anca Serea este implicată și în proiecte caritabile și de voluntariat. Ea este ambasador al organizației World Vision Romania, care se ocupă de protejarea și îmbunătățirea vieții copiilor din zone defavorizate.

A rămas văduvă

Vedeta și-a pierdut primul soțul. Anca Serea era căsătorită cu Filip Poplingher, alături de care are doi copii. Acesta a murit în 2010 și Anca a rămas văduvă.

„Am primit vestea cumplită că nu mai are mult de trăit. Eram foarte tineri. Viața mea am crezut că o să se oprească atunci când viața lui a încetat. E clar că eu și copii suntem marcați. Dragostea nu se pierde. Un om care te-a iubit odată, sigur te va proteja mereu. (…) Trei ani de zile ne-am luptat cu boala. Era un om perfect sănătos. A făcut sport de performanță, înota. Eram la mare cu copiii. A început să transpire abundent. 9 luni de zile analizele i-au ieșit perfect. I s-au făcut și două biopsii care nu au arătat nimic. El doar transpira foarte mult în timpul nopții, nimic altceva… A fost un om foarte muncitor, înzestrat cu o inteligență deosebită, a studiat în afara țării, cât și aici. Facem pomeni, așa cum face toată lumea când se împarte pentru cei plecați dintre noi și de sărbătorile mari, mergem la biserică și îi păstrăm vie memoria. Copiii mei merg frecvent la cimitir, iar mama are grijă personal de mormântul lui. Și ea l-a iubit. Nu aveai cum să nu iubești un om ca Filip”, a povestit Anca Serea, în trecut, în interviuri.

Acum, fiul cel mare al Ancăi Serea este la facultate în străinătate, iar ceilalți cinci locuiesc cu ea și Adi.

Anca Serea și Adi Sînă, la un pas de divorț

Anca Serea și Adi Sînă au fost la un pas de a divorța. Vedeta a povestit că ambii au avut de trecut prin clipe dificile, care urmau să se finalizeze cu un divorț. Au găsit puterea de a trece peste și au realizat că ce au împreună merită lupta.

„Momentele cele mai neplăcute sunt când eu și Adi ne certăm grav și ajungem la concluzii din alea că nu ne potrivim, că divorțăm etc. Dar ne iubim atât de mult încât realizăm, chiar dacă ne certăm foarte tare, că nu putem face asta. E nevoie de tact. De-aia suntem o familie, să înțelegem că suntem fiecare cu direcțiile noastre, cu atribuțiile noastre. N-am intenționat niciodată să-i reproșez că pleacă în turneu, că stă mai puțin cu copiii. Avem grijă să avem și momentele noastre în doi, de cuplu. Nu-ți ascund faptul c-am fost foarte supărată pe subiectul casei celei noi, chiar am avut o perioadă în care eu și Adi nici nu ne-am vorbit. Dar ne-am dat timp unul altuia și ne-am înțeles punctele de vedere. E o investiție bună în primul rând pentru copii”, a spus Anca Serea.

Probleme de sănătate

Anca Serea a trecut și prin probleme grave de sănătate. Ea a fost aproape imobilizată la pat și nu a putut să se ridice.

În trecut, ea a suferit de o anemie severă, din cauza căreia a ajuns pe patul de spital.

În februarie 2023, ea s-a confruntat din ou cu această problemă.