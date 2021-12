De ce a ajuns Anca Serea de urgență la spital. Informații de ultimă oră, în ce stare se află acum

Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Soția lui Adi Sînă a trecut prin momente cumplite și a ajuns pe mâna medicilor pentru investigații amănunțite, după ce a acuzat o stare de rău. Cadrele medicale i-au făcut un CT cranian și mai multe analize pentru a afla ce a pățit și de ce s-a simțit atât de rău. Soția lui Adi Sînă a ajuns marți dimineața la spital, după ce nu s-a putut ridica din pat din cauza stării de rău. Vedeta a petrecut o noapte în grija medicilor.

Anca Serea a acuzat amețeli puternice și ca să se ridice din pat a fost nevoie ca soțul ei să o ajute. Au mers împreună la spital, unde medicii i-au făcut un CT cranian și mai multe investigații. De 1 Decembrie, prezentatoarea de la Prima Tv le-a spus fanilor că acum se simte mai bine.

Cu toate acestea, vedeta are nevoie de odihnă și mult somn pentru a își reveni complet.

“Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul.

Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a spus Anca Serea pe Instagram.