Ce relație are Karmen, fiica lui Adrian Minune, cu socrii ei: „Ne permitem pentru că stăm cu ei” EXCLUSIV VIDEO

Karmen reușește să jongleze cu proiectele profesionale, împărțindu-se între muzică și filmările la serialul „Clanul” (Pro TV), ea alăturându-se distribuției încă de la finalul primului sezon, se ocupă îndeaproape de fiica sa și a lui Bogdan Căplescu, permițându-și totodată să meargă în vacanțe atât cu familia, cât și separat cu soțul, fix cum se întâmpla la începuturile relației. Fiica lui Adrian Minune a povestit, pentru Playtech Știri, că are o relație foarte bună cu socrii și că aceștia rămân cu fetița ori de câte ori ea sau Bogdan pun la cale o călătorie surpriză.

Karmen este una dintre artistele care nu duce lipsă de concerte, iar în paralel cu muzica, și-a îndeplinit visul de a juca într-un serial TV, Clanul, lider de audiență, difuzat în fiecare duminică, de la ora 20.00, pe Pro TV.

Actrița a povestit pentru Playtech Știri că atât ea, cât și Bogdan, tatăl fiicei sale, și-au păstrat bunul obicei de a se surprinde reciproc cu câte o vacanță.

Vezi și: Ce s-a întâmplat cu fiica lui Adrian Minune, după ce a născut. Au fost momente foarte grele

De departe cea mai memorabilă vacanță a celor doi îndrăgostiți rămâne escapada în Turcia, organizată în mare secret de către Karmen, artista bazându-se pe ajutorul soacrei, care a răspuns cu brio inițiativei sale.

Pentru că aveam nevoie ca ea să îi facă bagajul pe ascuns. I-a făcut bagajul pe ascuns, eu am venit cu mașina când el dormea, am pus bagajul în mașină și a doua zi am zis: hai că mergem la film! Vin eu să te iau!

Artista a reușit să își șocheze soțul, care, până în ultima clipă, nu a bănuit nicio secundă ce i se pregătește.

„Și s-a urcat în mașină și nu am mers la mall, am mers la aeroport și am plecat în vacanță. Destinația a fost Istanbul, am vrut ceva foarte aproape și foarte la îndemână. L-am șocat, pentru că el are și frică de zbor, frică de avion și a crezut că mergem la aeroport într-un final și că vine, probabil, vreun prieten de-al lui sau vreo rudă îndepărtată.

După aceea când am ridicat portbagajul și am scos valiza a zis: ‘Tu nu ești sănătoasă la cap!’ A zis de 100 de ori asta. Grija lui, ca orice bărbat: ‘Păi nu am bani la mine, stai să mă întorc să iau!’ Stai liniștit, am rezolvat!”, ne-a spus ea cum a reușit să îi pregătească soțului, cu ocazia zilei de naștere, o escapadă romantică.