Ce s-a întâmplat cu fiica lui Adrian Minune, după ce a născut. Au fost momente foarte grele

Incredibil ce s-a întâmplat cu fiica lui Adrian Minune, după ce a născut. Vedeta a avut parte de momente foarte grele după naștere. Carmen Simionescu, în vârstă de 22 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat când a născut-o pe fiica ei Sofia.

Fiica lui Adrian Minune a apelat la psiholog după ce a născut. Ce a pățit Carmen Simionescu la acel moment

Carmen Simionescu a avut probleme grave când a născut-o pe fiica ei, Sofia. Fata lui Adrian Minune a povestit la Vorbește lumea coșmarul prin care a trecut. Carmen Simionescu și soțul ei, Bogdan Căplescu, au devenit părinți pentru prima oară anul trecut, în luna august.

Astfel, fiica lui Adrian Minune a mărturisit că a trecut printr-o depresie postnatală și a apelat la ajutorul unui psiholog, imediat după nașterea Sofiei.

Ce simțea Carmen Simionescu pentru fiica ei, Sofia

“Într-adevăr a fost o perioadă dificilă. Nu vreau să dramatizez pentru că mă gândesc că sunt tinere mămici care ne urmăresc. Eu înainte să rămân însărcinată nu știam de această problemă, nu auzisem la absolut nimeni.

Toate lucrurile din jurul meu contau mult mai mult decât înainte. Eram foarte atentă la detalii. Mă supăram extrem de repede și plângeam din orice. Referitor la Sofia, simțeam ceva copleșitor, pe care nu știam cum să-l controlez.

Carmen Simionescu a acceptat că are o problemă

Cred că mai mult am fost copleșită de tot ce întâmpla în jurul meu și de faptul că mi s-a schimbat viața foarte brusc. Am acceptat faptul că am o problemă”, a mărturisit cântăreața.

Pe de altă parte, fiica lui Adrian Minune a povestit din experiența trăită șa Masked Singer România, emisiunedifuzată de PRO TV.

Experiența Masked Singer România

”Mă mir cum de nu m-au cunoscut oamenii. Vocea mea este ușor de recunoscut. Indiciile au fost foarte bine alese. Nu au dezvăluit nici prea mult, nic prea puțin. Au conturat bine o poveste foarte frumoasă”, a spus Carmen siomionescu care a fost Leoaică la Masked Singer.

De asemenea, Carmen Siomionescu a povestit cum este să fi fata manelistului Adrian Minune.

Adrian Minune, absent din familie

”M-am născut cu chestia asta. Am început să înțeleg de ce tata este absent și mama a trebuit să fie și mamă și tată. Am primit laude din partea oamenilor, dar am simțit și invidii.

A fost cumva ca o a doua natură, că te-ai născut și ai un tată faimos. Vine de la sine”, a mai povestit Carmen Simionescu.