Ce puneau bunicii în jurul tufelor de crizanteme pentru a le proteja de îngheţ. Aşa înfloreau din plin anul viitor

În această perioadă, când temperaturile ajung la valori negative, anumite plante au nevoie de o îngrijire ceva mai specială, de fapt este vorba de protejarea lor pe timpul iernii. Dacă ești pasionat de flori, și mai ales de crizanteme, află ce puneau bunicii în jurul tufelor de crizanteme pentru a le proteja de îngheţ. Dacă vei face la fel, aşa vor înflorii din plin anul viitor.

Crizantemele, sunt florile favorite ale toamnei

Sunt îndrăznețe, frumoase, iar parfumul lor dulce și picant creează o aromă atrăgătoare de toamnă. Sunt disponibile într-o varietate de culori vibrante, inclusiv galben, alb, portocaliu, burgundia, bronz, violet și roz.

Află despre: Cum să pregătești trandafirii pentru iarnă. Secretul prin care protejezi florile de îngheț

Sunt flori robuste care pot rezista la temperaturi mai scăzute și, deși pot începe să înflorească la sfârșitul verii, ele dau viață în timpul sezonului de toamnă. Crizantemele reprezintă un plus minunat pentru expoziția de pe veranda din față și pentru straturile de flori de toamnă. Dar, ca orice floare, iarna are o anume sensibilitate, mai ales la temperaturile sub zero grade, așa că va trebui să ai grijă de ele într-un mod mai special.

Pe vremuri, bunicele noastre aveau grijă de aceste flori viu colorate, folosind anumite metode populare de a proteja plantele. Așa că, citește mai departe și află ce puneau bunicii în jurul tufelor de crizanteme pentru a le proteja de îngheţ.

Cum să ai grijă de crizanteme ca să te bucuri de aceste flori spectaculoase

Un recipient solid și robust va ajuta la ancorarea plantei grele și va susține, de asemenea, ciorchinii de flori. Alege un recipient care să fie cu aproximativ 1/3 mai mare decât rădăcina plantei pe toate laturile este ideal pentru reîmpădurire.

Citește și: Amestecul pe care să-l pui în pământul florilor pentru a rezista la iarnă. Trebuie să-l încerci

Scoate ușor crizantemele din recipientul original, și dacă este necesar, umezește ghemul de rădăcini pentru a ajuta la îndepărtare. Tapetează fundul ghiveciului în care vei transfera planta cu pământ curat pentru ghiveci, aproximativ 2,5 cm, și așează ghemul de rădăcini deasupra pământului adăugat. În continuare, umple zona rămasă liberă cu pământ de ghiveci, nu împacheta pământul. Rădăcinile plantei au nevoie de pământ aerisit pentru a se extinde.

Așează planta proaspăt pusă în ghiveci într-o zonă însorită și menține solul umed, dar nu saturat. Dacă le dai prea multă apă, vor rezulta tulpini putrede și pot crea flori moi, în descompunere. Nu uita să tai plantele după cum este necesar și să îndepărtezi orice flori, frunze și tulpini moarte sau deteriorate, pentru ca să aibă un aspect sănătos și proaspăt.

Vezi și: Amestecul puternic pe care trebuie să îl pui in pământul florilor la începutul toamnei. Vor rezista toată iarna

Dacă există posibilitatea unui avertisment de îngheț, mutați-le într-o zonă interioară protejată, cum ar fi un garaj sau o magazie, cu o seară înainte. Când temperatura ajunge la valori cu plus, poți plasa plantele din nou afară. O altă metodă de a proteja crizantemele de îngheț este să le acoperi cu prosoape vechi sau cu cearceafuri, asigurându-te că acoperi toate zonele expuse ale plantei.

Află ce puneau bunicii în jurul tufelor de crizanteme pentru a le proteja de îngheţ

După cum bine se știe, crizantemele nu sunt flori care se țin, în mod obișnuit, în casă, iar afară, mai ales în condiții de iarnă, și ele au nevoie de protecție împotriva gerului. sunt mai multe modalități de a le proteja, dar cele despre care vorbim azi sunt modalități vechi, pe care bunicii noștri le foloseau în trecut pentru a-și proteja florile.

Descoperă și: Orele la care trebuie să uzi plantele și florile iarna. De ce este important să pui mai puțină apă în sezonul rece

Una din metodele practicate de bunici era acea de a tăia tulpinele platntelor, dar nu mai mult de 5 cm deasupra solului, apoi scoteau planta și o așezau într-un recipient în care se pune nisip umed. Ulterior, recipientul era așezat în tr-o zonă răcoroasă, dar nu cu mult, cum ar fi pivnița, dar la temperaturi care să nu depșească 2-5 grade.

O altă modalitate de a proteja crizantemele, bunicii așezau un strat gros de mulci în jurul plantelor, iar apoi înveleau crizantemele fie cu o folie de protecție, fie cu un material făcut din agril.

Vezi despre: Cât de des trebuie udate florile de apartament iarna. Ce greșeală fac mulți români

Acum ai aflat ce puneau bunicii în jurul tufelor de crizanteme pentru a le proteja de îngheţ. Tot ce ai de făcut este să te apuci din timp de acest aspect, cu mult înainte de a primul îngheț zdravăn afară.